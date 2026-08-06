Вальо Илиев след 3:0 над Макаби: Това е минималната летва за ЦСКА! Защо да не видим още едно класно попълнение?

Спортният директор на ЦСКА Валентин Илиев определи представянето на "червените" при категоричната победа с 3:0 над Макаби (Тел Авив) като изключително. Той похвали футболистите за дисциплината, смелостта и отговорното поведение, но предупреди, че отборът не бива да изпада в еуфория преди реванша.

Дори след такова представяне ЦСКА може да надгражда още

"Изключителна дисциплина, отговорност и най-вече смелост. Това беше разковничето на плана, който бяхме подготвили", заяви Илиев. Според спортния директор успехът в Батуми трябва да се превърне в стандарт за бъдещото представяне на ЦСКА, а не да остане изолиран проблясък. "Свикнал съм и след най-добрите двубои да търсим неща за коригиране. Това трябва да бъде минималната летва. Вярвам, че можем да надграждаме", каза той.

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Илиев увери, че въпреки убедителния аванс ЦСКА ще подходи максимално сериозно към реванша. По думите му отборът трябва да остане смирен и да избегне както прекалената самоувереност, така и отпускането. Преди втория мач с Макаби обаче вниманието ще бъде насочено към предстоящия двубой от първенството в неделя.

Ще има ли още класни попълнения в ЦСКА?

Спортният директор остави отворена и възможността за нов трансфер. Той подчерта, че клубът няма да привлича футболист само заради попълването на състава, а ще търси играч, който отговаря на високите изисквания на ЦСКА. "Защо да не видим още едно класно попълнение? Но трябва да привлечем футболист, който отговаря на нивото на ЦСКА", обясни Илиев.

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