Ново правило на ЕС блокира временната закрила за украински мъже, бягащи от военна служба

На 5 август влезе в сила разпоредба на Европейския съюз, според която новопристигналите украинци във военна възраст трябва да докажат, че са изпълнили военните си задължения, преди да получат временна закрила, съобщи Съветът на ЕС. Става въпрос за Изпълнително решение (ЕС) 2026/1912 на Съвета, което се отнася само за нови кандидати - не и за украинци, които вече притежават статут на закрила.

Мярката запълва празнина, за която служители на ЕС повдигаха въпроса от месеци - стотици хиляди украински мъже в призовна възраст са се възползвали от временната закрила, за да останат в Евросъюза, докато въведеното в Украйна военно положение забранява на повечето мъже в групата от 23 до 60 години да напускат страната.

Кандидатите вече трябва да докажат, че са напуснали Украйна законно - обикновено чрез печат за излизане в паспорта, или да представят писмено или електронно доказателство за освобождаване от военна служба или за изтърпяна служба, извлечено от украинското приложение за регистрация Reserve+, наред с други документи.

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Удължава се механизмът на ЕС за временна закрила, но с условие за мъжете във военна възраст

Решението удължава механизма на ЕС за временна закрила за разселените украинци до 4 март 2028 г., с една година след предишния срок на изтичане.

Новото изискване за документация е по-ограничено - то се отнася за лица с военни задължения съгласно украинското законодателство, които кандидатстват за временна закрила за първи път, а не за подновяване на статута.

Чешкият министър на вътрешните работи Любомир Метнар заяви, че промяната ще намали броя на новопристигащите „с десетки проценти“. Той посочи, цитиран от Euromaidan Press, че ограничението ще облекчи натиска върху чешката здравна и социална система, които, по думите му, са на границата на капацитета си. Чехия е приела около 395 000 украинци под временна закрила, което представлява най-големият дял спрямо населението сред всички държави от ЕС.

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На този фон - в социалните мрежи се разпространяват кадри на украинец, който казва, че в Румъния на украинските мъже, които са пресекли границата нелегално, се конфискуват паспортите и се предават на полицията. „Ако просто ни откажат закрила, това е едно. Но ако започнат да депортират хора - това е истинският проблем“, казва младият мъж.

⚠️ The EU introduces new rules for Ukrainians — it will now be much harder for military-age men to obtain temporary protection



Starting August 5, military-age Ukrainian men applying for temporary protection must prove they have fulfilled their military obligations or have been… pic.twitter.com/uowWM5RCUF — NEXTA (@nexta_tv) August 6, 2026

ЕС определи промяната като баланс между хуманитарната защита и нуждите на Украйна от човешки ресурс. „Като признават както необходимостта от защита на разселените лица, така и нуждата на Украйна да се защити срещу незаконната агресивна война на Русия, страните от ЕС се съгласиха, че временна закрила следва да се предоставя само на онези, които изпълняват военните си задължения в Украйна“, заяви Съветът на ЕС.

Тясно изключение, по-широк дебат

Правилото не пречи изцяло на достъпа до убежище - украинците все още могат да кандидатстват за международна защита съгласно стандартното законодателство на ЕС за убежище, като заявленията се разглеждат индивидуално, независимо от военния им статус.

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Промяната идва след години на напрежение около собствената регистрационна система на Украйна. Приложението Reserve+, силно промотирано от украинското министерство на отбраната като решение за бюрократичната, натоварена с документи постсъветска мобилизационна система, донесе далеч по-малко от очакваното. Това е част от по-широкия проблем с укриването от наборна служба, който властите свързват с пропуски в системата, а не със самото приложение.

Тази стъпка на ЕС се предприема и на фона на все по-голямата тенденция украинците да се установяват за дългосрочно пребиваване. В Полша, която е приела най-голямата украинска общност в ЕС, 73% от анкетираните украинци заявяват, че планират да останат за дългосрочен период, а 44% – поне още няколко години, гласи проучване на Центъра за миграционни изследвания към Варшавския университет. Заетостта сред тази група е нараснала от 69% през 2022 г. до близо 83% през 2026 г., въпреки че 45% работят на длъжности, които не съответстват на квалификацията им.

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