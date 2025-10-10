Тръмп обеща да пази Финландия от Путин, докато говори Испания да бъде отлъчена от НАТО (ВИДЕО)

Американският президент Доналд Тръмп обеща, че ако Русия нападне Финландия, той ще я защити. "Те са член на НАТО, страхотни хора", каза американският президент и веднага добави, че Путин няма да нападне Финландия, шансовете били "много-много малки". Думите на Тръмп дойдоха по време на поредната му среща с финландския президент Александър Стуб в Белия дом. Стуб е най-близкият съюзник на Тръмп в Европа - двамата редовно се срещат и ходят да играят и голф, любимата игра на американския държавен глава.
U.S. President Donald J. Trump states that the United States would “vigorously defend” Finland if they were attacked by Russia, though adds that he thinks an attack by Russia is “unlikely” as Finland is a member of NATO. pic.twitter.com/FZxBYwfa5L— OSINTdefender (@sentdefender) October 9, 2025
Испания да си ходи от НАТО?
Същевременно Тръмп директно заяви, че може би Испания трябва да бъде изхвърлена от НАТО.
Защо Тръмп заговори за изключване на Испания от НАТО? Заради нежеланието на Мадрид да увеличи разходите за отбрана. Испания в момента приближава 2% от БВП по този показател, но това беше старата граница, за която Тръмп настоя в рамките на НАТО. Сега той прокара граница от 5% от БВП - и обясни на срещата си със Стуб, че всички в Алианса са приели това, само Испания - не.
В Испания отдавна има дебат за разходите за отбрана и твърд отпор сред повечето политически партии. Страната от години се управлява от коалиции, като социалистът Педро Санчес някак успява да сглобява правителства, но на цената на сериозни компромиси и често с плаваща подкрепа от сепаратистки настроени формации. Именно тези формации, а и по-големите политически партии, са като цяло против увеличени военни разходи.
While meeting with Finnish President Alexander Stubb in the Oval Office, President Donald J. Trump suggested the possible future removal of Spain from NATO, citing their refusal at the NATO Summit in June to agree with nearly all other members to a planned increase in their… pic.twitter.com/iVZLuYueO8— OSINTdefender (@sentdefender) October 9, 2025
