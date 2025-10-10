Атлетката, която неочаквано донесе олимпийски медал на България

"По следите на забравените" е спортна рубрика на Actualno.com, в която търсим историите и съдбите на спортисти, останали в сянката на времето.

Леката атлетика е донесла на България 19 медала от олимпийски игри. Първите отличия идват в Мюнхен 1972, когато страната ни класира четирима атлети на почетната стълбичка. Един от неочакваните успехи идва от Василка Стоева, която печели бронз в хвърлянето на диск. След нея само още две българки печелят олимпийски медали в тази дисциплина - Мария Петкова и Цветанка Христова. Стоева обаче остава като пионер за България в хвърлянето на диск заради този исторически първи медал.

Василка Стоева, която печели бронз на диск от Мюнхен 1972

Василка Стоева е родена на 14 януари 1940 година в Котел. В кариерата си тя се състезава за Академик София и Левски-Спартак. Стоева има късмета да попадне в зараждащата се генерация от български състезателки, които се справят отлично в хвърлянията. През олимпийската 1972 година родената в Котел атлетка влиза в отлична форма. Това се вижда още в началото на април на лагер в Петрич, където записва 58,24 метра.

Месец по-късно тя става и първата българка, преминала границата от 60 метра, пращайки диска на 60,84 метра по време на градския шампионат в София. След още месец Стоева вече е с резултат от 62,18 метра в Потсдам. С това представяне Стоева си гарантира билет за Олимпийските игри в Мюнхен при много висока вътрешна конкуренция. Така за другите български атлетки остават само още две места, за които да се борят, а накрая в отбора влизат и Светла Божкова и Радостина Въсекова.

Невероятното представяне на Стоева в Мюнхен

Въпреки че има резултат от 62,18 м, Стоева все още не е сред фаворитите за спечелването на олимпийски медал. Нужни са и поне още два метра нагоре, за да даде заявка за отличие на най-големия спортен форум. Тя завършва и трета на Балканиадата, която се провежда месец преди Олимпийските игри. Само че в Мюнхен българката успява да изненада големите фаворитки в надпреварата и да се намеси в битката за разпределяне на медалите.

В нощта на 5 срещу 6 септември се случва и атентатът в Мюнхен, който разтърсва цялото олимпийско село. Това идва само три дни преди квалификацията в хвърлянето на диск, където Стоева, Божкова и Въсекова трябва да се състезават. Те успяват да се съберат за най-важния ден и излизат с високо вдигнати глави пред 80 000 зрители на Олимпийския стадион. Въсекова обаче не успява да прескочи пресявките, докато Стоева и Божкова намират място в топ 12.

Стоева праща диска почти до 65-ия метър

В последния ден от атлетическата програма Василка Стоева и Сетла Божкова излизат за атака на медалите. И докато Божкова е по-припряна, то Стоева е във вихъра си. Българката започва да се навърта около местата между 3-то и 5-то място. В третия кръг тя прави отлично завъртане и мощен замах, за да запрати диска много далеч. Дискът се приземява в близост до 65-метровата линия и никой не може да повярва. След малко на таблото се изписва 64,20 метра!

Така българката влиза и в четвъртия кръг, където са 8-те най-добри. Там успява да добута диска още малко по-далеч - до 64,34 метра. Този резултат ѝ осигурява заслужен бронзов медал. Шампионка става Фаина Мелник от СССР с 66,62 метра (олимпийски рекорд), а среброто остава за румънката Аржентина Менис с 65,06 метра. Василка завършва и на четвърто място във вечната ранглиста в края на годината. А нейният медал остава като един от най-изненадващите в атлетическите състезания в Мюнхен.

Автор: Стефан Йорданов

