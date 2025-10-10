Тръмп копнее за нея: Обявяват Нобеловата награда за мир

Нобеловата награда за мир ще бъде обявена днес (10 октомври), ден след сключването на споразумението за мир в Ивицата Газа, което вероятно е дошло твърде късно, за да даде шанс на президента на САЩ Доналд Тръмп да спечели наградата, която така отчаяно желае. Обявяването ще се състои само няколко часа след като Израел и "Хамас" се споразумяха за примирие и освобождаване на заложници, което може да помогне за прекратяване на войната в Газа, продължаваща вече над две години.

Заслужава ли наградата?

Но макар натискът на Тръмп върху двете страни да се счита за решаващ за постигането на пробив, споразумението вероятно е дошло твърде късно, за да бъде взето под внимание от Нобеловия комитет.

Петимата членовена комитета проведоха последната си среща на 6 октомври, когато довършиха изявлението, с което ще обяснят избора си – обикновено решението се взема няколко дни преди последната среща.

Споразумението за Газа "няма абсолютно никакво значение" за избора на лауреата за 2025 г., защото "Нобеловият комитет вече е взел решението си", заяви историкът и експерт по Нобеловата награда за мир Асле Свийн. "Тръмп няма да спечели наградата тази година. 100% съм сигурен", каза той.

Тръмп отдавна е дал на израелския премиер Бенямин Нетаняху "свобода на действие" да бомбардира Газа и е предоставил на израелската армия значителна военна помощ, посочи Свийн.

Откакто се върна в Белия дом за втори мандат през януари, американският президент многократно е настоявал, че "заслужава" Нобеловата награда за ролята си в разрешаването на многобройни конфликти. Според експерти това твърдение е силно преувеличено.

Попитан на 9 октомври какви са шансовете му да спечели наградата, Тръмп отговори: "Не знам какво ще направят, наистина. Но знам едно, че никой в историята не е разрешил осем войни в период от девет месеца. А аз спрях осем войни. Това никога не се е случвало преди". Той подчерта, че Газа е "най-голямата от всички".

В Осло обаче експертите настояват, че американският президент няма шанс, отбелязвайки, че политиката му "Америка на първо място" противоречи на идеалите на Нобеловата награда за мир, заложени в завещанието на Алфред Нобел от 1895 г., с което създава наградата.