Пентагонът призна, че арсеналът му е на изчерпване и призова производителите на оръжие да ускорят производството на ракети, като удвоят или дори учетворят темпа на производство, за да се подготвят за евентуална война с Китай.

Според Responsible Statecraft Пентагонът се надява да увеличи производството на 12 вида ракети, които иска да има в инвентара си - включително прехващачи за Patriot, ракети SM-6, прехващачи за териториална отбрана на голяма височина (THAAD) и комбинирани ракети клас „въздух-земя“ (CAAM).

Попълването на изчерпаните арсенали е от съществено значение за осигуряване на бойната готовност на американските военни. Експерти обаче заявиха пред Responsible Statecraft (RS), че подобно мащабно увеличение на производството на ракети е скъпо и логистично предизвикателно, а без значително финансиране от Министерството на отбраната рискува да се провали. Още: Бунт в Пентагона? Американски военни в открит сблъсък с екипа на Тръмп

Вашингтон трябва да прецени всички свои настоящи външнополитически ангажименти, предимно в Украйна и Израел. В противен случай ще изчерпи настоящите си запаси още по-бързо, а след това попълването на арсенала му ще изисква още повече пари, още по-голям индустриален капацитет и още повече време. С други думи, експертите считат, че е необходимо да се пренасочи вниманието към националните интереси на САЩ,.

Увеличаване на производството

Експерти обясниха пред RS, че увеличаването на производството в съответствие с желанията на Пентагона може да отнеме години и вероятно ще изисква създаването на нови производствени мощности и инфраструктура.

Пенсионираният полковник Марк Канчан, старши съветник в Центъра за стратегически и международни изследвания, заяви, че с необходимото финансиране американската военно-индустриална база може да удвои производството на много ракети за около две години, просто като наеме допълнителен персонал и удвои броя на смените. Още: Бъдещето на войната: Автономен изкуствен интелект ще помага на американските военни на фронта

Времето за производство варира в зависимост от вида на ракетата, а по-високите темпове вероятно ще изискват нови съоръжения, чието изграждане също ще отнеме време, отбелязва Канчан.

Коментаторът по въпросите на отбраната Майк Фреденбург изложи по-песимистична оценка: „Дори със сигурни договори не е трудно да допуснем, че удвояването на производството ще отнеме четири или повече години.“

„Що се отнася до учетворяването на производството, интуицията ми е, че това няма да се случи. Поне не бързо“, каза той. „Но наистина трябва да попълним запасите си от ракети. Изчерпахме ги“, подчерта Фреденбург.

През август Фреденбург изчисли, че от 2023 г. насам войните на Израел с Газа и Иран, както и кампанията на САЩ срещу хусите в Йемен по-рано тази година, са изразходвали 33% от стандартния запас от ракети SM-3 на САЩ и 17% от SM-6. Само по време на израелско-иранската война САЩ са използвали 1/4 от своите ракети-прехващачи за системата THAAD. А през юли британският вестник The Guardian съобщи, че САЩ разполагат само с 25% от броя на ракетите-прехващачи Patriot, заложени във военните планове на Пентагона. Освен това много от тях са били изпратени в Украйна, където все още са в недостиг. Още: "Русия вече е пред нас": Американски генерал бие тревога за важен елемент от армията

Структурата на военнопромишления комплекс на Америка не е подходяща за бързото производство на ракети, което Пентагонът изисква.

"Нашият военнопромишлен комплекс работи по мирновременните закони от десетилетия. Не сме наистина създадени за бързо производство. Не знаем колко повече може да се изтръгне от съществуващия капацитет", каза Фреденбург.

Друга пречка е цената. Законопроектът на Тръмп за данъците, приет по-рано тази година, предвижда 25 милиарда долара през следващите пет години за финансиране на оръжия, но новите цели на Пентагона за производство на ракети може да изискват десетки милиарди повече.

„Това е огромна сума пари. В крайна сметка ще са необходими десетки милиарди, за да се постигнат тези данни за производството“, каза Фреденбург за RS. Още: САЩ може да изтеглят 30% от войските си в Европа: Потрива ли ръце Путин?

Според него цената на някои ракети може да бъде прекомерно висока. Например през септември армията отпусна на Lockheed Martin близо 10 милиарда долара за производството на близо 2000 прехващача PAC-3, с което цената на всяка ракета достигна няколко милиона долара. А всяка ракета SM-6, чието производство Пентагонът също настоява да бъде увеличено, струва около 4,3 милиона долара.

След сглобяването на ракетите ще са необходими и тестове, които също ще отнемат месеци и ще струват стотици милиони долари.

Експертите отбелязват, че производството на по-малко сложни боеприпаси, като например 155-милиметрови снаряди, вече изостава от графика. Те твърдят, че плановете на Пентагона да удвои или дори учетвори производството на ракети вероятно ще си останат само планове, освен ако не бъдат подкрепени от значителни договори, които осигуряват реална подкрепа.

„Досега всичко, което успяхме да направим, е да насърчим военнопромишления комплекс да създаде тези нови възможности, да построи нови фабрики и да произвежда нови оръжия и оборудване“, съобщи подполковник Даниел Дейвис в подкаста си Deep Dive. „Но за да се случи нещо реално, изявления като „Трябва“ или „Настоятелно призоваваме“ не са достатъчни.“ Още: Тръмп впряга и технологичните гиганти да мислят за война

Дженифър Кавано, старши сътрудник и директор на военния анализ в Центъра за приоритети на отбраната, заяви пред RS, че увеличаването на производството на ракети несъмнено е важно за военната готовност на САЩ, но исканията на Пентагона са отвъд осъществимото.

„Напълно неясно е дали изпълнителите ще могат да изпълнят целите на Пентагона, особено без допълнително федерално финансиране за разширяване на производството или възможност за увеличаване на персонала“, обясни Кавано.

Как се озовахме тук?

Американските запаси от боеприпаси се изчерпват, тъй като Пентагонът ги изразходва в продължаващите военни конфликти в Украйна и Израел по-бързо, отколкото може да ги възстанови. Още: Подигравки за честит ден на знамето на САЩ: С две руски знамена в профила в "Х" на американското министерство на отбраната

Някои считат, че Вашингтон не е обмислил достатъчно внимателно целите си за национална готовност. Други се опасяват, че не е извлякал поуките си.

„През последните години Съединените щати изразходваха значително количество ракети и средства за противовъздушна отбрана в конфликти, които не обслужват жизненоважните им интереси. Това се отнася преди всичко за Близкия изток и Украйна“, каза Кавано в интервю за Responsible Statecraft. „Ускоряването на производството на боеприпаси само за да продължи изпращането им в чужбина или изразходването им в конфликти, които не обслужват жизненоважните интереси на САЩ, е загуба на ресурси", пише още Responsible Statecraft.

„С нарастването на американския арсенал от съвременни боеприпаси, американските лидери винаги ще бъдат изкушавани да изразходват част от тях във войни по собствена воля“, заключи Кавано. „Това е рискът, свързан с увеличаването на ракетните арсенали.“

Автор: Ставрула Пабст

Превод: Ганчо Каменарски