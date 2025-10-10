Войната в Украйна:

Израелското правителство одобри мирното споразумение за Газа

10 октомври 2025, 06:06 часа 232 прочитания 0 коментара
Правителството на Израел ратифицира примирието с палестинската въоръжена групировка "Хамас", отваряйки пътя за прекратяване на военните действия в Газа в рамките на 24 часа и освобождаване на израелските заложници, държани в Газа, в рамките на 72 часа след това, предаде Ройтерс, цитирана от БТА.

Израелското правителство се съгласи със споразумението рано тази сутрин, около 24 часа след като посредниците обявиха споразумение за освобождаване на израелските заложници в замяна на палестински затворници, в първата фаза от инициативата на американския президент Доналд Тръмп за прекратяване на двугодишната война в Газа.

"Правителството одобри плана за освобождаването на всички заложници – живите и загиналите", се казва в профила на израелския премиер Бенямин Нетаняху в "X".

Прекратяването на огъня ще влезе в сила 24 часа след заседанието на кабинета. След този 24-часов период израелските заложници, държани в Ивицата Газа, ще бъдат освободени до 72 часа.

Нетаняху се сблъска с противопоставянето на своите крайнодесни съюзници. Министърът на националната сигурност Итамар Бен Гвир обяви, че ще гласува против споразумението, наричайки плана за освобождаване на хиляди палестински затворници в замяна на 47-те заложници, останали в Газа, „непоносимо висока цена“.

Въпреки празненствата в Израел и Газа и потока от послания от световни лидери, приветстващи споразумението, много въпроси остават нерешени, включително призивът в плана „Хамас“ да се разоръжи и предложението за преходна власт в Газа, ръководена от самия Тръмп.

Виолета Иванова
Виолета Иванова Отговорен редактор
