В София плащаме по няколко пъти за боклук: Говори Данита Заричинова от “За Земята“ (ВИДЕО)

В София плащаме по няколко пъти за отпадъци. Това каза в предаването Студио Actualno експертът по екология Данита Заричинова от сдружение “За Земята“, която е и външен експерт към ресорната комисия в Столичния общински съвет (СОС). Тя отговори на въпросите защо има криза с боклука в София и има ли изход от нея, както и наясно ли са в общината какъв е новият начин, по който ще се изчислява такса битови отпадъци: “В момента се получава едно нещо, че ние плащаме много за отпадъците и то по няколко пъти. Първо, като си купим нещо опаковано, ние плащаме екотаксата, която фирмата е платила на тези фирми, които разполагат цветните контейнери, за да работят. Само че тези фирми не влагат абсолютно никакви усилия за подобряване на тази система. И тя не е мръднала.“

Още: Държавата предложи помощ за кризата с боклука в София, кметът Терзиев засега отказа

Но те си получават парите от фирмите, какъв им е мотивът?

“Именно. Точно това е. И след това те всъщност дават за депониране тези отпадъци, които не стават за рециклиране. И пак общината плаща за депонирането.

Общината иска таксата от нас. Т. е. ние два пъти плащаме с данъците си. После плащаме и за нерегламентирано изхвърляне, ако има.

Европа ще ни накаже, ако закъснеем

Още: 9 млн. лв. заем за общинската фирмата, която да чисти боклука в "Люлин" и "Красно село"

Снимка БГНЕС

И после ще плащаме, ако не не въведе навреме тази такса, новата система. Навреме е пресилено казано, защото аз някъде от 12 години се занимавам с отпадъци, 12 години слушам за новата такса смет, която все още не е въведена.

Така че скоро ще сме в наказателна процедура от европейските институции и пак ние ще плащаме.“

Още: Новата такса смет в София: Кой да ти каже колко ще е?

Данита Заричинова каза и защо в момента не плащаме висока такса смет, но няма и справедливо разпределение на финансовата тежест в различните райони на София. В едни се плаща по-скъпо, а в други – в пъти по-малко, дори и да се изхвърля повече боклук.

Според нея трябва да се въведе принципът “замърсителят плаща“. Има няколко начина да се изчисли такса смет, каза експертът и даде примери с добри практики в някои български градове.

Още: До 30 септември софиянци могат да декларират данни за новата такса смет

Още – във видеоматериала.