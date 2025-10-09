Войната в Украйна:

BG Elves отвътре: Има "елфи" във всички политически партии в парламента (ВИДЕО)

09 октомври 2025, 19:30 часа 877 прочитания 0 коментара

Кои са "Българските елфи" (BG Elves)? Те станаха много известни, след като систематизираха и добавиха допълнителни подробности по сагата „Турски поток“ - оформиха и очертаха пълната картина как се случи този проект и какъв проводник на руското влияние в България от стратегическо значение се оказа той – Още: "Турски поток" в България: Слепи служби, нарушени закони и унищожена археология (ВИДЕО)

Елфите обаче не спряха дотук – а в Студио Actualno ни гостува едно от публичните им лица Карина Карагаева. Тя разказа повече за инициативата и сподели някои подробности от личния си живот.

Над 100 души с всякакви професии вече са част от BG Elves, а кръгът, който допринася за разкритията и подкрепя "Елфите", вече е няколко хиляди души, каза Карагаева. Тя беше категорична – "Елфите" са общност, която е хоризонтална, няма шефове и колективно взема решения с какво да се занимава. И отговори на директния ни въпрос – дали дневният ред на "Елфите" е определян от политически сили. Отговорът научете във видеото от интервюто!

Още: BG Elves разпространи ВИДЕО от инцидента с полицейския началник в Русе

Най-важното послание на Карина Карагаева и BG Elves – България е наш дом, наша родина.

Българи, събудете се

Независими и обективни новини - Actualno.com ги представя и във Viber! Последвайте ни тук!

СНИМКА: БГНЕС

Какъвто си направим домът, такъв ще е той – от нас зависи. "Смятам, че в България гражданското общество трябва да бъде събудено, трябва да бъде активно. Изключително силен инструмент, за да се справим с проблемите, които имаме", подчерта Карагаева.

Какъв е бизнесът на Карагаева? Тя е основател на стартъп компанията Vodar, която е разработила мобилно приложение, помагащо за усъвършенстване на психологическите аспекти от буквално спортната професия „тенис на корт“. Именно психическата устойчивост е това, което отделя добрите, много добрите и великите в този толкова атрактивен и изтощаващ спорт, в който трябва да си на високо ниво седмица след седмица, всеки път в различна част на света, при различни условия (настилка, топки за игра).

Още: Една от най-популярните български платформи за разкрития изчезна от Facebook: Кой е отговорен?

Карина и годеникът ѝ Петко Петков живеят в Украйна от няколко години. Какво още разказа тя, включително за най-новата тема, по която работят – научете във видеото, което виждате в кутийката на заглавната снимка.

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Ивайло Ачев
Ивайло Ачев Отговорен редактор
Софийски университет Студио Actualno Българските елфи BG Elves завладяна държава Карина Карагаева
Още от Интервю
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес