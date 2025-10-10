Държавата продължава да трупа милиони загуби от спортни имоти

Почти 9 млн. лв. е загубила държавата, в лицето на Министерството на младежта и спорта (ММС), от спортните си имоти. Трите дружества, контролиращи и стопанисващи най-значимите спортни съоръжения в България, продължават да трупат милионни загуби, показват годишните им финансови отчети. Независимо какви промени в техните ръководства прави или не прави принципалът ММС, и "Национална спортна база" ЕАД (НСБ), и "Академика 2011" ЕАД, и "Сердика спортни имоти" ЕАД (ССИ) така и не успяват да излязат на зелено в своята дейност. И общата им загуба възлиза на точно 87 169 817 лв.

НСБ държи рекорда

"Национална спортна база" ЕАД стопанисва най-големите спортни съоръжения у нас, сред които националния стадион "Васил Левски", "Арена София", високопланинския комплекс в Белмекен, националните ветроходни бази в Несебър и на яз. Искър, гребните бази на яз. Пчелина, яз. Кърджали и на езерото Панчарево, залите на ст. "Раковски" в столицата, ски база в Боровец, конна база "Хан Аспарух", плувната база в столичния кв. "Дианабад", 51% от "Арена Русе" и още много други, пише. в. "Сега".

И въпреки това не печели. Като дежа вю звучи заключението в доклада на одитора Стоянка Иванова, че "собственият капитал е по-нисък от размера на вписания акционерен капитал към 31.12.2024". Същото изречение срещаме и в последните няколко годишни одита на НСБ.

Конкретните числа сочат, че към 31 декември 2023 г. дружеството е имало натрупани загуби от дейността си в размер на 60 977 000 лв. Година по-късно общата загуба е вече 64 866 000 лв., т.е. само за 2024-а НСБ е на минус с 3 889 000. Към тази сума се добавят и 80 000 лв. от т.нар. актюерски загуби и тя става близо 4 млн. лв (3 969 000).

В консолидирания доклад личат 17% повече приходи от основна дейност спрямо 2023 г. - общо 15 567 000 лв. От тях най-голямо перо е даването под наем на зали и съоръжения (12 528 000 лв.), следват хотелски услуги и настаняване (1 929 000), външни финансирания (705 000) и други (405 000).

Тези повече приходи обаче така и не покриват разходите, които са 19 764 000 лв. (през 2023-а са били 18 539 000 лв.).

В крайна сметка т.нар. всеобхватна загуба на НСБ е дори доста над 4 млн. лв. (4 747 000 лв.), тъй като годишният финансов отчет включва в нея и т.нар. неконтролиращо участие (напр. НСБ има само 51% дял в губещата зала "Арена Русе"), от което минусът е 787 000 лв. Все пак това е малко по-добър показател спрямо 2023 г., когато всеобхватната загуба на НСБ беше 5 802 000 лв.

Общият собствен капитал на дружеството обаче е намалял на 198 126 000 лв. (202 873 000 лв. година по-рано), общите активи също са надолу - 208 752 000 лв. (213 179 000 лв. през 2023-а). Пасивите пък са се увеличили до 10 626 000 лв., с 320 000 лв. повече от 2023 г.

Консолидираният доклад показва леко подобряване на рентабилността на разходите спрямо приходите. Дружеството продължава харчи повече, отколкото получава - 1.27 лв. на всеки 1 лв. приход. Но и тук имаме леко подобрен показател спрямо 2023 г., когато съотношението беше 1.40/1.00.

На този фон от Съвета на директорите (Елена Тодоровска, Пламен Манолов, Анатоли Илиев, Йордан Йовчев и Антон Попов) отчитат, че през 2024 г. "са извършени изцяло инвестиционни програми и са отчетени реализирани инвестиции в размер на 4 748 000 лв." и добавят, че "се очаква ръст на приходите в разумни граници", а политиката е ориентирана към подобряване на условията в стопанисваните спортни обекти, за да може НСБ да запази лидерските си позиции на пазара.

"Сердика спортни имоти" потъна с още 3.1 млн. лв. Това е най-новото дружество под шапката на ММС. ССИ бе създадено на 20 септември 2017 г., с регистриран капитал от 117 063 667 лв. То притежава на практика всички бивши имоти на ЦСКА, включително и рушащия се плувен комплекс "Червено знаме". Негова собственост е и ст. "Българска армия", чийто терен (оценен на 28 498 000 лв.) бе апортиран в смесеното публично-частно "Спортни имоти Българска армия" АД (то участва с парична вноска от 28 498 000 лв.), строящо новия стадион на футболния ЦСКА.

"Академика 2011" също подгони минус от 10 млн. лв.