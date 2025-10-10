В разгара на кризата с боклука в София: Зам.-кметът по екология на разпит

Заместник-кметът по околна среда на София Надежда Бобчева е извикана да се яви в прокуратурата в днес. "Темата не е известна", съобщи самата Бобчева в четвъртък, когато на разпит бе директорът на Столичното предприятие за третиране на отпадъци Николай Савов. Той сподели, че е бил извикан на разпит за сигнал от миналата година, свързан с проверка в Регионалната инспекция по околната среда и водите (РИОСВ). ОЩЕ: Директорът на завода за боклук разкри защо бе привикан на разпит

Бобчева коментира, че "двамата души, от които в най-голяма степен зависи управлението на ситуацията, сме подложени на поредната порция институционален натиск".

"Докато София се опитва да овладее проблем, създаден от отказа да се поддадем на рекет и да приемем софиянци да плащат "данък корупция", прокуратурата решава да сплашва и да ни попречи да изпълняваме задълженията си", каза още зам.-кметът по екология.

В разгара на кризата с боклука в районите "Красно село" и "Люлин" в четвъртък, Столичен общински съвет одобри заем до 9 млн. лева за "Софекострой" за закупуване на техника.

ОЩЕ: Заради кризата с боклука в София: Прокуратурата привика на разпит зам.-кмет и шефа на завода за отпадъци

Премиерът Росен Желязков покани в Министерски съвет кметът на София Васил Терзиев, районните кметове на "Люлин" и "Красно село" – Георги Тодоров и Цвета Николаева. На разговорите присъства и правосъдният министър Георги Георгиев, който отпусна още 10 затворници с леки присъди да се включат в събирането на боклук.