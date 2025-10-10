Ще наложи ли Доналд Тръмп нови санкции на Русия?

Доналд Тръмп отново заговори за нови санкции срещу Русия. Американският президент обаче за пореден път не даде конкретен отговор относно плановете му по въпроса. По време на среща с финландския президент Александър Стуб, Тръмп заяви, че неговата администрация може да наложи повече санкции на Русия. "Може би", каза Тръмп, когато репортер в Белия дом го попита дали планира повече санкции срещу Русия.

Тръмп също така заяви, че САЩ не планират да изтеглят американските сили от Европа. "Както знаете, имаме много войски в Европа, много, и можем да ги преместим малко, но основно ще останем, почти на същото място", каза Тръмп.

По време на същата среща той поиска да разбере защо Испания не е увеличила разходите си за отбрана до 5 на сто от Брутния вътрешен продукт на страната. „Може би трябва да ги изгоните от НАТО“, обърна се той към финландския президент Александър Стуб. Припомняме, че Финландия е последната държава, която се присъедини към Алианса.

