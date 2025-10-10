Войната в Украйна:

Ще наложи ли Доналд Тръмп нови санкции на Русия?

10 октомври 2025, 01:11 часа 406 прочитания 0 коментара
Ще наложи ли Доналд Тръмп нови санкции на Русия?

Доналд Тръмп отново заговори за нови санкции срещу Русия. Американският президент обаче за пореден път не даде конкретен отговор относно плановете му по въпроса. По време на среща с финландския президент Александър Стуб, Тръмп заяви, че неговата администрация може да наложи повече санкции на Русия. "Може би", каза Тръмп, когато репортер в Белия дом го попита дали планира повече санкции срещу Русия. 

Още: Обвиниха португалска легенда в нарушаване на санкциите срещу Русия

Тръмп също така заяви, че САЩ не планират да изтеглят американските сили от Европа. "Както знаете, имаме много войски в Европа, много, и можем да ги преместим малко, но основно ще останем, почти на същото място", каза Тръмп.

Още: Зеленски: Натискът на Запада е незадоволителен. Лавров се заяде косвено с Тръмп за Афганистан (ВИДЕО)

По време на същата среща той поиска да разбере защо Испания не е увеличила разходите си за отбрана до 5 на сто от Брутния вътрешен продукт на страната. „Може би трябва да ги изгоните от НАТО“, обърна се той към финландския президент Александър Стуб. Припомняме, че Финландия е последната държава, която се присъедини към Алианса.  

Още: Без руски газ по "Турски поток", но "Газпром" блокира тръбата за друг: Има как да разбием блокадата

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Елин Димитров
Елин Димитров Отговорен редактор
Доналд Тръмп война Украйна санкции Русия
Още от Америка
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес