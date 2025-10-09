Капитан на България, но и звезда на клубния си тим: Алекс Грозданов е готов за подвизи в Шампионска лига (ВИДЕО)

Войната в Украйна:

Капитанът на националния отбор по волейбол на България Алекс Грозданов застана ексклузивно пред камерата на Actualno.com в първите дни от подготовката с клубния си тим Богданка Люблин. Един от двамата най-добри централен блокировачи на изминалото Световно първенство във Филипините разкри целите на първенеца на Полша в Шампионска лига, София или Варна предпочита Грозданов за домакин на Евро 2026 и още за еуфорията след сребърните медали от Мондиал 2025.

"Нямам време за пренастройване за клубен волейбол и почивка, но сме длъжни да го направим. Още получавам съобщение с поздравления, което няма как да не ми напомня за последните случки. Натрупа се и умора. Посрещането в България беше невероятно. Една мечта за спортист е да получи такова уважение. В Люблин също ми направиха изненада - на мен и на другите медалисти", започна Грозданов пред Actualno.com.

Богданка Люблин спечели дубъл през миналия сезон и ще играе в Шампионска лига през новия сезон. "Вече сме в най-високото ниво. Това е крачка напред. Аз имам участия, но без особен успех. Борим се с всички сили за двата финала. Мисля, че имаме възможност да го направим. Личната ми цел е да давам максимума всеки един ден", допълни националът, който спечели наградата за най-добър чужденец в полското първенство през миналия сезон.

"Целият отбор е мотивиран. Имаме контакт в общ чат, в който всеки ден нещо се пуска. Виждам вече мотивация. Има еуфория къде ще бъде Европейското първенство. Това е добър знак. Мисли се за следващото лято", разкри той. Жребият за Европейското първенство отреди България да е в група със Северна Македония, с Полша, Украйна, Португалия и Израел.

"Прочетох няколко мнения, че това е една от най-трудните групи. Наясно сме, че за да стигнем най-високото ниво, трябва да минем през най-добрите, за да станем най-добрите. Не се притеснявам, щастлив съм! Дамян Колев си е свършил работата при тегленето на жребия. Има лека ръка", завърши с усмивка капитанът на "лъвовете".

Каква торта са подарили на Алекс Грозданов от Богданка, има ли закачки в клубния тим, как майка му използва плацебо ефект и къде централният блокировач предпочита да играе - във Варна или в София, гледайте във видеото:

