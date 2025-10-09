Войната в Украйна:

Гражданите движат хубавото в държавата: Лазар Радков в Студио Actualno (ВИДЕО)

09 октомври 2025, 16:00 часа 625 прочитания 0 коментара

Една птичка пролет не прави. Но сговорна дружина планина повдига. Тези народни поговорки сякаш са написани точно за дейността на нашия събеседник днес - човек, който превърна идеята за общност в реална сила. Човек, който доказа, че когато се съберем с обща цел, можем да променяме животи. 

Днес в "Студио Actualno" разговаряме със създателя на инициативата на "Капачки за бъдеще" и основател на "Спасителен клуб за бъдеще" Лазар Радков. Поводът е новият филм "Великани", който тръгва по кината от 10 октомври и освен че разказва историята на кампанията, която обедини десетки хиляди граждани и доброволци, дава начало и на една нова кауза. 

Какво доведе до създаването на документален филм? Кой предложи тази идея? 

В края на 2022 година Христо (Христо Петков - режисьор) и Калин (Калин Илиев - продуцент) казаха: "Каузата е много хубава, искаме да направим филм, за да покажем на хората как когато се обединят може да бъде постигнато нещо голямо". И те имаха сюжет в главата, но в процеса на заснемане историята се разви. Снимахме филма в продължение на 2 години, има над 200 часа снимачен материал, който накрая е дестилиран в 105 минути, които зрителите ще имат възможност да видят в кината в цялата страна от 10 октомври. 

Независими и обективни новини - Actualno.com ги представя и във Viber! Последвайте ни тук!

Филмът няма за цел просто да разкаже историята, но и да даде начало на нещо наистина голямо. Какво ще се случи с приходите от прожекциите? 

Източник: БГНЕС 

Целта е да направим близо 100 000 гледания, като всички средства, които съберем, освен тези за покриване на разходите, ще отидат за автоматични външни дефибрилатори, които да дарим на държавните средни училища в цяла България. Всъщност сега с средствата от продадените билети от прожекцията в НДК, още до края на октомври, ще можем да дарим на 20 училища дефибрилатори, които разбира се вървят с обучение за персонала. И искаме в бъдеще да създадем една мрежа от такива точки между училищата, които да помагат и на прилежащите към тях жилищни сгради и хора, ако не дай си Боже да се случи нещо.

Освен всички останали каузи, трябва да споменем и събитията от последните дни. В последния си пост Вие реагирахте буквално за часове на кризата с боклука и организирахте доброволците от "Спасителен клуб за бъдеще", които съдействаха на потърпевшите квартали. 

Източник: БГНЕС

Част от колегите, които преди това помагаха с бедствието при "Елените" събота и неделя, дори не знам дали успяха да си отдъхнат в понеделник, но вторник следобед вече бяха на терен, събираха отпадъците в "Люлин" и в "Красно село". Общината организира хора от предприятието за третиране на боклук, но ние сме хора, нормално е да си помагаме. Разбира се, ние първо сме хора, които се грижат за себе си, семействата си и близките си, но след това сме граждани. И искаме да се погрижим. Сега има проблем със сметоизвозването, общината, но ние сме потърпевши. Когато сме потърпевши и не искаме да живеем в кочина, не можем само да казваме "Вие нищо не сте осигурили, аз си плащам данъци". Окей, плащаме данъци, но институциите не винаги се справят, каза още Радков. 

Целият разговор вижте във видеото. 

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Александра Йошева
Александра Йошева Отговорен редактор
Сметопочистване филм Доброволчество Лазар Радков Капачки за бъдеще Студио Actualno боклук София
Още от Добрите новини
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес