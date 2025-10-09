Гражданите движат хубавото в държавата: Лазар Радков в Студио Actualno (ВИДЕО)

Една птичка пролет не прави. Но сговорна дружина планина повдига. Тези народни поговорки сякаш са написани точно за дейността на нашия събеседник днес - човек, който превърна идеята за общност в реална сила. Човек, който доказа, че когато се съберем с обща цел, можем да променяме животи.

Днес в "Студио Actualno" разговаряме със създателя на инициативата на "Капачки за бъдеще" и основател на "Спасителен клуб за бъдеще" Лазар Радков. Поводът е новият филм "Великани", който тръгва по кината от 10 октомври и освен че разказва историята на кампанията, която обедини десетки хиляди граждани и доброволци, дава начало и на една нова кауза.

Какво доведе до създаването на документален филм? Кой предложи тази идея?

В края на 2022 година Христо (Христо Петков - режисьор) и Калин (Калин Илиев - продуцент) казаха: "Каузата е много хубава, искаме да направим филм, за да покажем на хората как когато се обединят може да бъде постигнато нещо голямо". И те имаха сюжет в главата, но в процеса на заснемане историята се разви. Снимахме филма в продължение на 2 години, има над 200 часа снимачен материал, който накрая е дестилиран в 105 минути, които зрителите ще имат възможност да видят в кината в цялата страна от 10 октомври.

Филмът няма за цел просто да разкаже историята, но и да даде начало на нещо наистина голямо. Какво ще се случи с приходите от прожекциите?

Целта е да направим близо 100 000 гледания, като всички средства, които съберем, освен тези за покриване на разходите, ще отидат за автоматични външни дефибрилатори, които да дарим на държавните средни училища в цяла България. Всъщност сега с средствата от продадените билети от прожекцията в НДК, още до края на октомври, ще можем да дарим на 20 училища дефибрилатори, които разбира се вървят с обучение за персонала. И искаме в бъдеще да създадем една мрежа от такива точки между училищата, които да помагат и на прилежащите към тях жилищни сгради и хора, ако не дай си Боже да се случи нещо.

Освен всички останали каузи, трябва да споменем и събитията от последните дни. В последния си пост Вие реагирахте буквално за часове на кризата с боклука и организирахте доброволците от "Спасителен клуб за бъдеще", които съдействаха на потърпевшите квартали.

Част от колегите, които преди това помагаха с бедствието при "Елените" събота и неделя, дори не знам дали успяха да си отдъхнат в понеделник, но вторник следобед вече бяха на терен, събираха отпадъците в "Люлин" и в "Красно село". Общината организира хора от предприятието за третиране на боклук, но ние сме хора, нормално е да си помагаме. Разбира се, ние първо сме хора, които се грижат за себе си, семействата си и близките си, но след това сме граждани. И искаме да се погрижим. Сега има проблем със сметоизвозването, общината, но ние сме потърпевши. Когато сме потърпевши и не искаме да живеем в кочина, не можем само да казваме "Вие нищо не сте осигурили, аз си плащам данъци". Окей, плащаме данъци, но институциите не винаги се справят, каза още Радков.

