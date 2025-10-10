Войната в Украйна:

"Твърдо в ЕС и НАТО": Чешкият президент очерта ясни червени линии пред бъдещия премиер Бабиш

10 октомври 2025, 00:46 часа 438 прочитания 0 коментара
"Твърдо в ЕС и НАТО": Чешкият президент очерта ясни червени линии пред бъдещия премиер Бабиш

Чешкият президент Петр Павел покани победителят на парламентарните избори Андрей Бабиш на среща, за да чуе актуална информация как се движат коалиционните преговори. В публикация в социалната мрежа X, Павел подчерта, че няма да има бързане, тъй като конституционните процедури са по-важни от скоростта. Чешкият президент обаче постави акцент върху външнополитическия курс на страната, като очерта няколко червени линии.

Още: Чешкият президент се обърна към нацията преди изборите: Да не се оставяме на милостта на Русия (ВИДЕО)

Петр Павел е категоричен, че каквото и да се случи Чешката република остава твърдо член на Европейския съюз. Подобна е ситуацията и с НАТО — членството в Алианса е извън всякакво съмнение. Петр Павел поиска от Бабиш още демокрация, независимост на съдебната система и медиите, както и пълна защита на автономията на университетите.

Още: Чешкият президент: Трябва да участваме в мироопазваща мисия в Украйна

Павел заяви, че ще оцени тези принципи в коалиционното споразумение, разпределението на министерствата и ключовите назначения. Така новият министър-председател ще бъде назначен едва след учредителната сесия на Камарата на депутатите — и само ако бъдещата коалиция остане в рамките на тези граници.

Още: Чехия вече ще наказва със затвор комунистическата пропаганда

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Елин Димитров
Елин Димитров Отговорен редактор
Чехия Андрей Бабиш Петр Павел Петър Павел
Още от Европа
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес