Отрова: Облак амоняк след взрив близо до Покровск. Руснаците се хвалят, че свалили ракета "Фламинго" (ВИДЕО)

Облак от амоняк е изхвърлен от тръбопровода Толиати - Одеса, след като в участък в Донецка област той е бил взривен. Става въпрос за района на село Русин Яр - то се намира източно от град Покровск и е едно от селата, където текат жестоки битки между руската и украинската армия. Руснаците стигнаха до района на Русин Яр с напредък от Торецк, но още не могат да продължат до по-близки до Покровск позиции от тази посока - вместо това хвърлят много сили малко по-на север, в районите на Добропиля и Мирноград.

"Транспортът на амоняк през този участък е спрян от 2014 г. Белият дим може да показва изтичане на остатъчен амоняк, което ще продължи, докато свръхналягането спадне, което може да отнеме няколко дни. Облакът се разпространява в посока Дружковка и е възможно да мирише още", заяви Донецката областна военна администрация.

The Togliatti–Odesa ammonia pipeline was blown up near Rusyn Yar in Donetsk, releasing a toxic cloud hazardous to people and animals. Russia blames Ukraine, but Ukrainian sources say Moscow deliberately triggered the explosion to obstruct Ukrainian offensive operations in the… pic.twitter.com/LTvT2C2Dh1 — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) October 9, 2025

Руското военно министерство моментално обвини Украйна за случилото се - тръбопроводът бил миниран и взривен от украинската армия, за да бъде прикрито отстъпление на украински части. Нямало руски жертви. От украинска страна има потвърждение за взрива, но обяснението е, че това е руско дело - за да бъдат спрени контранастъпателни украински действия в района.

Междувременно, руски военнопропагандни телеграм канали разпространиха снимки от отломки от ракета, за която твърдят, че украинска ракета "Фламинго". Руският разказ - ракетата била свалена от руска ПВО система "Панцир" - Още: Зеленски: Последните дни удряме Русия изключително с оръжия украинско производство и далеч не само дронове

