В Белгия: Арестуваха трима джихадисти, подготвяли убийството на премиера с дрон

Белгийската федерална прокуратура съобщи, че трима мъже са били задържани по подозрение, че са планирали джихадистка атака срещу политици, след като в дома на един от тях е открито самоделно взривно устройство. Няколко местни медии твърдят, че сред мишените е бил и премиерът Барт де Вевер. При проведени обиски в град Антверпен полицията е намерила „импровизирано устройство", което обаче не е било в състояние да работи. Открита е и торба с метални сачми, а в друг имот – 3D принтер, за който се смята, че е бил използван за изработка на части за планираното нападение.

Според прокурорите има данни, че извършителите са възнамерявали да направят дрон, към който да прикрепят експлозиви. Тримата заподозрени са млади мъже - на 24, 23 и 18 години. След съдебно разпореждане техните домове са били претърсени от антитерористични екипи и кучета, обучени да откриват експлозиви. Разследването е за „опит за терористично убийство и участие в дейността на терористична група".

Според белгийските власти има сериозни индикации, че целта е била извършване на „джихадистки вдъхновен терористичен акт" срещу политици, но не се съобщава кои са били възможните мишени, информира Yahoo News. Един от задържаните вече е освободен, докато другите двама остават в ареста и трябва да се явят пред следствен съдия.

Взрив на престъпността в Белгия

В последните месеци белгийските служби за правосъдие и полиция са под нарастващо напрежение заради серия престрелки в Брюксел и организирана престъпност, свързана с трафика на наркотици в Антверпен – един от най-големите пристанищни центрове в Европа. Прокуратурата призова за повече подкрепа от държавата, като подчерта, че е „жизненоважно полицията и съдебната система да имат достатъчен капацитет, за да гарантират сигурността на обществото".

Само през 2025 г. вече са започнати около 80 нови разследвания за тероризъм – повече, отколкото за цялата 2024 година. Белгийското общество все още пази спомена за най-тежкия атентат в историята на страната – от 22 март 2016 г., когато трима самоубийци се взривиха на летището в Брюксел и в метрото, убивайки 32 души и ранявайки стотици.