"Мърляво време": Прогнозата на проф. Рачев за вторите 10 дни на октомври 2025

Вървим към есен - 2, 3, може би 4 пъти паднаха валежи за няколко дни в България, които иначе са месечна норма. Това заяви проф. Георги Рачев, който видя позитив в този старт на октомври - понапълнили са се язовирите, включително "Батак". Но и предупреди, че за следващите 10 дни ще има немалко вятър и той ще засилва неприятното усещане понякога.

15-16 градуса ще е температурата в София в следващите дни, но в сряда (15 октомври) се очаква застудяване и 10 градуса максимална температура, макар че професорът изрази съмнение, че ще е точно така. Причината за застудяването - нахлуване на студент фронт на 14 октомври, който може да донесе малко дъжд във Варна. "Мърляво време", обобщи Рачев в сутрешния блок на bTV, като обясни, че се чака лека-полека да падат температурите с напредването на месеца и все по-често под 10 градуса ще е сутрин.

За Пловдив Рачев каза, че в следващите 10 дни ще е по-топло, отколкото в София. Стопански валежи до края на месеца не се чакат в България, добави той. Професорът призна обаче, че прогнозите за валежи "винаги са Божа работа".

Същевременно според Рачев "много трудно" преди 8 декември в България ще може да се карат ски. Можело обаче преди и по Коледа да има сняг - американските модели показвали, че зимата в България тази година може би ще е малко по-студена.

