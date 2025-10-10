Русия подпали Киев, Запорожие и Днипро, загуби изтребител МиГ-31, изстрелващ ракети "Кинжал" (ВИДЕО)

Поредна нощ, в която Русия организира и извърши комбинирана въздушна атака (т.е. с дронове и ракети) срещу цели в Украйна. Руските удари поразиха украинската столица Киев, както и големите украински градове Запорожие и Днипро. В официалния канал в Телеграм на украинските ВВС има множество съобщения и предупреждения, от които става ясно, че със сигурност по Запорожие и Днипро са изстрелвани и балистични ракети, има данни и за обстрел с такива ракети по Киев.

В Киев има удар по жилищен блок в Печорския район, 17-етажна сграда – 9 души са ранени, като 5 от тях са приети в болница. Военновременният ръководител на Киев Тимур Ткаченко потвърждава информацията в Телеграм с уточнение, че вероятно това не е окончателна статистика и заедно с кмета на Киев Виталий Кличко казва, че пожарът в 17-етажната сграда вече е потушен – ставало въпрос за отломки от дронове. Украинската национална полиция добавя, че заради руските удари в столицата районите на запад от река Днепър са без ток, а Кличко описва ситуацията с електричеството в канала си в Телеграм като сложна. И още – отлкомки от свалена ракета са уцелили поликлиника в Деснянски район, но не сградата, а двора ѝ, в Голосеевски район са повредени фасадите на две жилищни сгради.

В град Запорожие военновременният ръководител Иван Федоров съобщава за ранено 7-годишно дете в тежко състояние, 45-годишна жена – също в тежко състояние, както и още трима ранени, като 45-годишен мъж е закаран в болница в тежко състояние. Впоследствие УНИАН информира, че детето е починало в болницата. Федоров добавя в официалния си канал в Телеграм, че руската въздушна атака продължава над 6 часа и че освен всичко друго руснаците използват авиационни бомби.

Положението и в Днипро е подобно – вече има данни за проблеми с тока там след руските удари:

Footage of Ukrainian forces successfully downing a Russian Shahed attack drone over the city of Dnipro tonight. pic.twitter.com/5zxtNN5Xep — OSINTtechnical (@Osinttechnical) October 10, 2025

Междувременно, руската държавна информационна агенция ТАСС съобщи, че руски изтребител МиГ-31 се е разбил в Липецка област. Самолетът се е разбил при учебно-тренировъчен полет, при заход за кацане. Екипажът е успял да катапултира. С тези изтребители се изстрелват свръхзвуковите ракети "Кинжал", но ТАСС твърди, че на борда на този самолет не е имало оръжия при фаталния полет, както и че е паднал далеч от жилищни райони. Иначе при руската нощна атака сега украинските ВВС изрично съобщават за излетели от Саваслейка изтребители МиГ-31, така че вероятно има и изстреляни по Украйна ракети "Кинжал".

