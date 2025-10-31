Драматична катастрофа между влак и камион в Холандия (ВИДЕО)

Драматична катастрофа между влак и камион в Холандия. На кадрите се вижда как високоскоростният влак се блъска в камион, заседнал на железопътен прелез в Метерен. Камионът се движи напред-назад, докато бариерите падат - след това влакът минава през него, разпръсквайки отломки.
Петима души са ранени, но няма опасност за живота им.
🚆💥 Dramatic train–truck crash in the Netherlands caught on camera— NEXTA (@nexta_tv) October 31, 2025
A high-speed train slammed into a truck stuck on a level crossing in Meteren. CCTV shows the truck jerking back and forth as the barriers dropped — then the train plows through it, sending debris flying.
Five… pic.twitter.com/q261ky0V8I
Все още не е ясно каква е причината за инцидента.
