Драматична катастрофа между влак и камион в Холандия (ВИДЕО)

31 октомври 2025, 14:58 часа 462 прочитания 0 коментара
Драматична катастрофа между влак и камион в Холандия. На кадрите се вижда как високоскоростният влак се блъска в камион, заседнал на железопътен прелез в Метерен. Камионът се движи напред-назад, докато бариерите падат - след това влакът минава през него, разпръсквайки отломки.

Петима души са ранени, но няма опасност за живота им. 

Все още не е ясно каква е причината за инцидента.

Виолета Иванова
Виолета Иванова Отговорен редактор
