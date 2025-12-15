Стихотворение на деня, 16 декември, от Радой Ралин

"Върхът" Тази нощ е жестока и хладна -остър вятър в тревите звъни.А луната - потопена ладия -се клатушка в беззвездните вълни. Сякаш проснат, изцъклен обесниксъс раззината грозно уста -тоя път се извива - надвесен -и изпива с очи пропастта... Ала ние вървиме нагорес буйна вяра в младата гръд,дето, вдигнал челото си гордо,ни примамва и вика върхът... Там сега е високо, високо,там да стигнеш ти трябват крила.Но ще можем о звездните покривида докоснем нашите чела... Да запеем с глас необятенпривет ведър, сърдечен, зелен...Да почувстваме как на душата нив миг израстват огромни криле... Затова ний се впускаме смелои разбиваме с песен нощта.Нека стигне навред безпределнаразжарената наша мечта. Тази нощ - безсърдечна и хладна,стръмнините, и те се боят.Ала ние сме бодри и млади!И ни вика, и мами върхът.Радой Ралин