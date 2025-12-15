Полиция и емоционален тормоз: Скандалната раздяла на Дениз и Виктор от "Ергенът: Любов в рая"

След финала на риалити формата "Ергенът: Любов в рая" изглежда, че потвърдените двойки, които са останали заедно, са Орлин и Натали, а също Джан Микеле и Габриела. Въпреки че в последния епизод на предаването станахме свидетели на няколко годежа, не всеки от тях е продължил като романтична приказка. Изглежда, че сред най-скандалните раздели е била тази между Дениз и Виктор.

Виктор с шокиращо признание

В "Надкаст" Виктор за първи път подробно разказа какво се е случило между него и психоложката, като не спести доста разтърсващи подробности за отношенията им след шоуто, които той определя като "грозни". Виктор обясни, че двамата са били заедно около два месеца, след като се връщат в България, но бързо слагат край на връзката си. По думите му се разбира, че Дениз не е приела решението му, но и започнала да го търси упорито, като го притеснявала.

Той разказа, че дори се наложило да се обърне за помощ. "Предприех легални действия срещу нея, наложи се да намесим органи, тъй като тя прекаляваше", каза Виктор.

Риалити участникът твърди, че Дениз непрестанно му е звъняла през нощта и дори тормозела близките му, като отправяла заплахи и към тях. "В един момент не можех да повярвам какво преживявам."

"Ние живеем в коренно различни светове, несъвместими са.", категоричен е Виктор за причината, поради която е решил да сложи край на отношенията си Дениз.

Припомняме, че още докато в телевизионния ефир се излъчваха епизодите на предаването, онлайн се появиха слухове, че Виктор е оставил Дениз и е намерил любовта в лицето на друга участничка - Кристина. Оказва се, че точно така се е случило, а самият Виктор призна в подкаста, че в момента е заедно с Криси. "Отношенията ми започнаха доста след раздялата ми с Дениз".

Реакцията на Дениз

Реакцията на Дениз спрямо нападките от страна на вече бившия ѝ партньор не закъсня. В "Надкаст" психоложката обясни и своята гледна точка за отношенията си в предприемача. Тя сподели, че е била жертва на емоционален тормоз от страна на Виктор през голяма част от общото си време заедно. Тя подчерта, че той постоянно се е съмнявал в нея и дори е използва доста нецензурни определения.

Дениз твърди, че след раздялата им Виктор е продължил "да търси поводи" за комуникация.

А ето и какво обясни тя относно жалбата, която е получила от бившия си. "Аз му казах примерно "Ще те съсипя" и съм имала предвид на подкаст, "Преди обед", където и да било, "и ще разкажа абсолютно цялата истина, и нищо няма да спестя". A на него това му е най-важното нещо - как изглежда пред хората."

"Господ никога не ни дава повече от това, което можем да понесем, не ни изпраща препятствия в живота и не ни поставя в ситуации, през които не можем да преминем. Знам, че скоро ще се усмихвам още по-широко и ще се смея още по-високо!", написа Дениз в Instagram профила си към публикация с няколко снимки от предаването.

