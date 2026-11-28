Унгария отмени тригодишната забрана за влизане и пребиваване в страната на Роберт Бровди, командир на Силите за работа с безпилотни системи на Въоръжените сили на Украйна (ВСУ). Бровди известен с позивната "Мадяр" (Унгареца). Ограниченията бяха наложени през август 2025 г. след украинските удари по петролопровода "Дружба". Известие за отмяната на забраната вече е публикувано официално. Според документа тригодишната забрана за украинския гражданин е отменена и предупреждението е премахнато от миграционния регистър, съобщава унгарското издание Magyar Hang.

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Унгарската национална генерална дирекция за чужденци вече е премахнала съответната забрана от системата си.

Решението е взето преди срещата на унгарския премиер Петер Мадяр с украинския президент Володимир Зеленски в Закарпатска област на 24 ноември.

През август 2025 г. тогавашният унгарски външен министър Петер Сиярто обяви тригодишна забрана за влизане в страната и Шенгенското пространство за Роберт Бровди след атаките срещу петролопровода "Дружба", като го определи като "атака срещу енергийната сигурност и суверенитет на Унгария". Бровди, етнически унгарец, реагира остро на изявлението на Сиярто, като го посъветва да "натика тези санкции там, където им е мястото" и го обвини, че брани собствените си интереси, вместо суверенитета на Унгария, отбелязвайки, че унгарските чиновници защитават "мръсните си джобове, пълни със санкционирани евтини суровини".

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