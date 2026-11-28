Поредна драма тип сапунка се разигра в руския телевизионен ефир. Руският депутат Константин Затулин, който е председател на парламентарната комисия за връзки с живеещите в чужбина руснаци, се наоплаква как се случило с негов "малък апартамент, само 90 квадрата", в Испания, на Средиземно море.

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От думите му излезе, че той някак скромно-скромно купил жилището още през 1997 година, обаче от 2023 година там се настанили украинци и до днес испанските власти се правили, че не могат да ги изгонят. И аз плащам ток, вода, които те ползват, защото не е хуманно да им бъдат спрени. Каква е тази политика в Испания, при която някой може да влезе в някоя къща, да се заключи и да си живее с години, жалва се Затулин.

This is outrageous! Russian MP Zatulin complains that Ukrainians have moved into his apartment in Spain. He is now demanding that the Spanish ambassador take action. What a farce. But it raises an awkward question: why does such a patriot own property in the hostile West — and, judging by the looks of it, quite an expensive one at that? — NEXTA (@nexta_tv) November 28, 2026

А през това време Z-каналът "Два майора" открито го ругае: "Гражданино депутат, проверете какво можете да купите с военна ипотека в днешно време, къде и колко квадратни метра. И след това да си отворите уста за това. Трябва ли да го съжаляваме? Да му съчувстваме? Те напълно са загубили чувство за приличие и не разбират какво говорят или къде. Станали са твърде алчни".

И за да е още по-забавно, Русия връща строителни войски в по-голям мащаб. Руският зам.-военен министър Павел Фрадков заяви, че нови военно-строителни части би трябвало да помогнат на Министерството на отбраната да стане по-малко зависимо от търговски изпълнители при изграждането на важни военни обекти, като ядрена инфраструктура, морски пристанища, летища и военни лагери. Какви са тези нови части – строителни батальони, в които ще влизат наборници и войници по договор. "В момента работим с генщаба, за да определим процедурата, сроковете за тяхното формиране и щатно обезпечаване. Това ще бъдат военно-строителни части, съставени от наборници и войници по договор", каза той в интервю за "Вести".

Руското военно министерство реши да възроди строителните батальони след назначаването на Андрей Белоусов за руски военен министър и поредица от корупционни скандали. Военното ведомство увеличи съдебните си искове срещу главния изпълнител, Военно-строителната компания (ВСК) - докато през 2023 г. размерът на исковете е бил 441,4 милиона рубли, през 2024 г. той се е увеличил до 18,8 милиарда, а през първите четири месеца на 2026 г. е достигнал 17,2 милиарда рубли. На 27 юли, 2026 година, руският диктатор Владимир Путин подписа указ за възраждане на военно-строителните части – за първи път след разпускането им през 2006 година. Указът влезе в сила на 1 август. За да се постигне това, числеността на руската армия беше увеличена с 27 000 души личен състав - 25 000 позиции са определени за военнослужещи и още 2000 за цивилен персонал.

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