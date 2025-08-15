Десетки арестувани и пострадали при поредна нощ на сблъсъци в Сърбия

Протестите в Сърбия продължиха за поредна вечер в много градове на страната, като на места избухнаха сблъсъци, предаде БНР. Полицията в Белград използва сълзотворен газ в опит да раздели протестиращите от поддръжниците на управляващата Сръбската прогресивна партия. Имаше сблъсъци между притестиращи и цивилни полицаи при опит за арест. В Ниш демонстранти хвърляха яйца и камъни по полицаите, a в Нови сад нахлуха в помещения на Прогресивната партия, като изпочупиха прозорците.

Още: "Вече нямаме държава": Нови протести срещу Вучич в Сърбия, огромно напрежение в Нови Сад (ВИДЕО)

"Дивашко нападение"

Още: Сръбски министър получи тежък мозъчен удар на живо в ефир, Вучич реагира (ВИДЕО)

Председателят на партията Милош Вучевич нарече нападението "дивашко", а президентът Александър Вучич съобщи, че вече има четирима арестувани и обеща още арести по-късно.

Още: "Не съм диктаторът, за който ме представят": Вучич разкри бъдещето си в политиката (ВИДЕО)

42-ма полицаи са пострадали сблъсъците, заяви впоследствие вътрешният министър Ивица Дачич. Някои от тях са получили счупвания. До момента са арестувани 37 души.

Дачич каза, че полицаи са били принудени да използват химически средства, където е било необходимо, за да се защитят, тъй като демонстрантите са ги атакували с твърди предмети като камъни и палки.

"Това не е просто нападение срещу полицията, а срещу държавата", подчерта министърът.

Още: Белградските студенти отново на протест