Още един човек загина във Франция при надбягване с бикове (СНИМКИ)

14 август 2025, 23:18 часа 324 прочитания 0 коментара
Още един човек бе смъртоносно ранен и по-късно почина от раните си при традиционното надбягване с бикове в южното френско селище Егалиер, предадоха местните медии. Инцидентът се е случил пак по време на "абривадо" - традиция, при която ездачи прекарват биковете по улиците до арената. Мъжът, който е бил зрител на надбягването, в един момент се оказал на пътя на бягащите бикове. След като е бил намушкан, той е бил откаран с хеликоптер в болница в Марсилия, но е починал от раните си.

Само преди месец друг зрител бе смъртоносно ранен по време на "абривадо" в южния френски град Женерак.

Местните власти призоваха зрителите да бъдат изключително внимателни, да спазват правилата за безопасност и да не излизат извън поставените защитни заграждения.

В някои региони на Южна Франция традициите, свързани с борбата с бикове и бикоборството, са все още живи, но доста спорни. За мнозина това е национален символ и вид изкуство. Противниците на този обичай смятат, че боевете са брутална форма на жестокост към животните.

Елена Страхилова
Елена Страхилова Отговорен редактор
Франция починали бикове
