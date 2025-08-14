Още един човек загина във Франция при надбягване с бикове (СНИМКИ)

Още един човек бе смъртоносно ранен и по-късно почина от раните си при традиционното надбягване с бикове в южното френско селище Егалиер, предадоха местните медии. Инцидентът се е случил пак по време на "абривадо" - традиция, при която ездачи прекарват биковете по улиците до арената. Мъжът, който е бил зрител на надбягването, в един момент се оказал на пътя на бягащите бикове. След като е бил намушкан, той е бил откаран с хеликоптер в болница в Марсилия, но е починал от раните си.
Само преди месец друг зрител бе смъртоносно ранен по време на "абривадо" в южния френски град Женерак.
Местните власти призоваха зрителите да бъдат изключително внимателни, да спазват правилата за безопасност и да не излизат извън поставените защитни заграждения.
Un homme décédé après avoir été percuté par un taureau lors de l'abrivado d'Eygalières— ici (@ici_officiel) August 14, 2025
➡️ https://t.co/x0KworVYN1 pic.twitter.com/PQHaiKr1dR
В някои региони на Южна Франция традициите, свързани с борбата с бикове и бикоборството, са все още живи, но доста спорни. За мнозина това е национален символ и вид изкуство. Противниците на този обичай смятат, че боевете са брутална форма на жестокост към животните.
Mort de Joël Ceaglio, l’homme percuté par un taureau dans une abrivado dimanche à Eygalières— La Provence (@laprovence) August 13, 2025
👉 https://t.co/i061MF0Sfy pic.twitter.com/XrQ6ne3nWv