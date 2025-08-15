Войната в Украйна:

На път за срещата с Тръмп: Путин ще посети Магаданск

15 август 2025, 06:18 часа 445 прочитания 0 коментара
По пътя си към Аляска за руско-американската среща на върха руският диктатор Владимир Путин ще посети Магадан. Това съобщи пред журналисти прессекретарят Дмитрий Песков, предаде ТАСС, пише БТА. "Летим за Магадан. Регионално пътуване. Градът е важен. Путин е бил там многократно, още когато беше премиер", разказа Песков.

В града се реализират проекти за създаване на комфортна среда за живот, президентът ще разгледа предприятие, парк и дом на културата и спорта, отбеляза представителят на Кремъл.

"Там има много успешно промишлено производство, доста високотехнологично. Там се произвеждат витамини на основата на рибено масло и т.н.", обясни Песков. "Наистина нашите препарати, витамин D и всички останали, не отстъпват на чуждестранните аналози. И това го казвам не, за да се хвалим, а защото е факт", допълни той.

"Разбира се, той ще се срещне с губернатора на Магаданска област Сергей Носов. Тоест, това ще е пълноценно регионално пътуване", обобщи подробностите за визитата Песков.

След Магаданск Путин ще се отправи към Аляска.

Виолета Иванова
