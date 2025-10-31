Любопитно:

Двама души са ранени при стрелба в Брюксел (ВИДЕО)

31 октомври 2025, 22:47 часа 411 прочитания 0 коментара
Двама души са ранени с огнестрелно оръжие по време на конфликт между враждуващи групировки в брюкселската община Сен Жил, съобщи прокуратурата в Брюксел. Полицията е била извикана на площад „Витлеем“, близо до жп гарата „Гар дьо Миди“, където са били открити двама ранени и гилзи от куршуми, съобщи Ройтерс.

Двама заподозрени са арестувани, а нараняванията на жертвите не са животозастрашаващи, според полицейското изявление. Прокуратурата обяви, че „точните обстоятелства около инцидента са предмет на подробно разследване“, като не се изключва възможността да е ставало дума за конфронтация между наркобанди.

През последните години Брюксел е залят от вълна от насилие, свързано с трафик на наркотици, посочват медиите. Белгийските власти изчисляват, че в момента в страната действат над 100 от най-опасните престъпни мрежи в Европа. През февруари тази година няколко метростанции в Брюксел бяха затворени по време на издирване на заподозрени след стрелба, свързана с наркодилъри.

Елин Димитров
