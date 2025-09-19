Бандитски войни и престрелки: Кои са най-опасните градове в Европа?

Брюксел, Стокхолм, Марсилия и Амстердам се смятат за едни от най-опасните градове в Европа, съобщава Euronews. Само в Брюксел полицията е регистрирала 57 стрелби това лято, предупреждавайки, че „заблуден куршум може да уцели всеки“. В Стокхолм наркобанди наемат тийнейджъри като наемни убийци, въоръжавайки ги с пушки и експлозиви. Марсилия остава крепост на наркомафията, докато Амстердам е преминал от стрелби към бомбени атентати — близо 200 инцидента са регистрирани през 2023 г.

Мигрантите често са замесени в мрежи на организираната престъпност. Градове със среден риск включват Париж, Копенхаген, Атина, Рим и Мадрид, където стрелбите са по-редки, но бандите все още действат с относителна свобода.

За разлика от тях, Варшава, Вилнюс, Талин, Берлин, Дъблин, Хелзинки, Будапеща, Братислава, Люксембург и Валета остават „острови на спокойствието“, където насилието с огнестрелно оръжие е рядко и предимно случайно. Същото важи за Букурещ, Любляна, Никозия, Прага, Рига, София, Виена и Загреб. Експертите обаче предупреждават, че войните между банди в Европа все повече излизат извън рамките на подземните конфликти и представляват нарастващ риск за обикновените хора.

