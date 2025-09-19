Войната в Украйна:

Бандитски войни и престрелки: Кои са най-опасните градове в Европа?

19 септември 2025, 21:15 часа 282 прочитания 0 коментара
Бандитски войни и престрелки: Кои са най-опасните градове в Европа?

Брюксел, Стокхолм, Марсилия и Амстердам се смятат за едни от най-опасните градове в Европа, съобщава Euronews. Само в Брюксел полицията е регистрирала 57 стрелби това лято, предупреждавайки, че „заблуден куршум може да уцели всеки“. В Стокхолм наркобанди наемат тийнейджъри като наемни убийци, въоръжавайки ги с пушки и експлозиви. Марсилия остава крепост на наркомафията, докато Амстердам е преминал от стрелби към бомбени атентати — близо 200 инцидента са регистрирани през 2023 г.

Още: Два дни бой до дупка: Брюксел стана арена на насилие между футболни хулигани и мигранти (ВИДЕО)

Мигрантите често са замесени в мрежи на организираната престъпност. Градове със среден риск включват Париж, Копенхаген, Атина, Рим и Мадрид, където стрелбите са по-редки, но бандите все още действат с относителна свобода.

Още: Ужас в Марсилия: Младеж бе намушкан 50 пъти, а след това изгорен жив

За разлика от тях, Варшава, Вилнюс, Талин, Берлин, Дъблин, Хелзинки, Будапеща, Братислава, Люксембург и Валета остават „острови на спокойствието“, където насилието с огнестрелно оръжие е рядко и предимно случайно. Същото важи за Букурещ, Любляна, Никозия, Прага, Рига, София, Виена и Загреб. Експертите обаче предупреждават, че войните между банди в Европа все повече излизат извън рамките на подземните конфликти и представляват нарастващ риск за обикновените хора.

Още: София е сред 10-те най-опасни европейски града

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Елин Димитров
Елин Димитров Отговорен редактор
Стрелба Брюксел престрелка Марсилия опасни градове престъпни банди
Още от Европа
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес