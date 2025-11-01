Кой има имен ден днес, 1 ноември 2025 г. Честито!

На 1 ноември 2025 г. имен ден празнуват всички, които носят името Козма, Дамян, Аргир и производните им. Св. Козма и Дамян били родни братя. Баща им бил езичник, а майка им Теодотия изповядвала християнската вяра. Козма и Дамян от ранна възраст изпълнявали Божия закон. Когато порастнали, те просияли със своите добри дела, изучили вълшебните свойства на различните билки и се прочули като лекари. Иисус благословил двамата лекари и им дарувал чудотворна целителна сила.

Честит рожден ден! Нека здравето и душевният мир бъдат твои всекидневни приятели! Да си заобиколен от умни и лоялни приятели, а в семейството ти да царят любов и разбирателство!

Честит празник! Нека този ден се превърне в тържество на любовта и приятелството! Бъди усмихнат, щастлив и богат с безценното приятелство на любимите ти хора! Весело празнуване!

Честит имен ден! Да е светло името ти, да е топло сърцето ти, да е весел празникът ти, да е богата душата ти! Весели се до зори и бъди заобиколен от най-верните си приятели!

Честит имен ден! Нека този ден те зареди с любов, щастие, светлина и късмет! Да ти върви по вода и злото да те забрави! Бъди най-веселата празнуваща и не спирай да се усмихваш! Весело празнуване!

