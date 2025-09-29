"Двама старци си бъбрят": Зеленски за мирното предложение на Лукашенко към него и Путин (ВИДЕО)

Украинският президент Володимир Зеленски отхвърли последните изказвания на беларуския диктатор Александър Лукашенко, който предложи да се проведат преки консултации с Киев. В изявление на Форума за сигурност във Варшава на 29 септември лидерът на Украйна заяви, че Лукашенко "живее в свой собствен свят", че "се е изолирал в дома си, голям колкото цяла страна", а руският диктатор Владимир Путин "понякога го посещава и двамата стари мъже си бъбрят".

"Трудно е да се коментира", обобщи ситуацията Володимир Зеленски.

Той също така подчерта, че Беларус остава независима държава, и призова Лукашенко да не забравя този факт.

Предложението на Александър Лукашенко

По-рано Лукашенко заяви пред репортери, че е готов да се срещне лично със Зеленски. "Имам какво да му кажа и мисля, че е дошло времето за консултации. Ние, лидерите на трите славянски държави, трябва да седнем и да се споразумеем за прекратяване на тази неразбираема война", каза той след среща с Путин, като имаше предвид Минск, Москва и Киев.

Беларуският диктатор описа и малко по-подробно „много доброто" - по думите му - предложение за Украйна да постигне мир с Руската федерация. Той предупреди, че ако Киев откаже, "Русия ще завземе цялата страна".

Зеленски отговори, че е "трудно да се реагира по какъвто и да е начин" на такива изявления, като повтори, че Лукашенко е изградил изолирано политическо пространство през последните три десетилетия.

Ролята на Беларус във войната на Путин

Беларуският диктатор се позиционира като потенциален посредник във войната, въпреки че Украйна последователно отхвърля такива инициативи, позовавайки се на ролята на Беларус като плацдарм за руските военни, нахлули в Украйна през февруари 2022 г.

По-рано украинската външна разузнавателна служба съобщи, че Беларус бързо разширява своята отбранителна промишленост, за да снабдява Русия с дронове, микрочипове и различни военни системи. Модернизацията цели и производство на компоненти за крилати ракети и дронове, като се очаква повечето проекти да бъдат напълно оперативни до 2026 г., предупреждава Киев.

