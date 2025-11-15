Един от нас: Историята на българина, който загина като герой в Украйна

Старши сержант Виктор Викторович Дерменжи, бесарабски българин от Украйна, загинал в бой срещу руските окупатори, беше изпратен с пълни военни почести в родното си село Валя Пержей, Молдова. Той е описан като "български лъв", "баща, приятел и пазител на свободата", който е превърнал живота си в щит за свободата.

Кой е Виктор Дерменжи?

Виктор Дерменжи е етнически българин, роден в град Измаил, Украйна. Той е учил в местното училище №3, а след това е придобил професия "стругар". След като отбива редовната си военна служба, Дерменжи подписва договор с Държавната гранична служба на Украйна. Той създава семейство и е баща на две дъщери. По-късно се завръща на военна служба като граничар и получава статут на участник в бойни действия.

Бойният му път и героичната му смърт

Още от началото на пълномащабното руско нахлуване в Украйна Виктор Дерменжи се включва в защитата на страната. Той е бил картечар в мотопехотно отделение и се е сражавал на най-тежките участъци на фронта. Бил е и раняван.

Виктор Дерменжи загива геройски на 3 ноември 2025 г. в битка срещу руските сили. Според съобщения в медиите, той е загинал в района на Часов Яр, Донецка област – една от най-горещите точки на фронта, където се водят ожесточени боеве от месеци. Това е Краматорското направление - в момента точно там руските части са най-затруднени и почти не правят опити за напредък.

Почит към героя

Новината за смъртта му беше съобщена от Измаилската районна държавна (военна) администрация, която изказа съболезнования на роднините и близките му. В социалните мрежи от "Бесарабски фронт" го определиха като "рядък мъж, който не бяга от своя дълг" и "наследник на две страни и на своя народ, който трансформира смелостта в орис".

Погребението му се състоя на 15 ноември 2025 г. в село Валя Пержей, Тараклийски район в Молдова. Той беше изпратен като герой, със салюти и военни почести, а ковчегът му беше покрит с украинското знаме.

Общността на Измаил и Измаилският градски съвет също изказаха своите съболезнования. В паметта на всички той ще остане като "човек, чийто живот бе изпълнен не с думи, а с дела - дела, които оставят следа по-силна от времето".

