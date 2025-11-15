Лице в пода: Грандиозният провал на руския AI робот, който разсмя света

В сцена, достойна за комедиен скеч, първият руски хуманоиден робот с изкуствен интелект, наречен AIdol, се провали грандиозно по време на своя публичен дебют. Под звуците на емблематичната тема от филма "Роки", машината излезе на сцената на технологична конференция в Москва, опита се да помаха на публиката, но вместо това загуби равновесие и се сгромоляса по лице.

Инцидентът, станал на 11 ноември 2025 г., бързо се превърна във вайръл сензация, а последвалите действия на организаторите само добавиха към комичния ефект. Веднага след падането, служители се втурнаха и покриха падналия робот с черен чаршаф, сякаш за да скрият срама, преди да го изнесат от сцената.

Официалното обяснение: "Виновна е светлината"

Според главния изпълнителен директор на компанията-разработчик "Idol", причината за провала е чисто техническа. Владимир Витухин обясни, че стерео камерите на робота са били твърде чувствителни към слабото осветление в залата, което е довело до грешка в калибрацията и загуба на баланс.

"Това е учене в реално време, когато една добра грешка се превръща в знание," опита се да омаловажи ситуацията Витухин.

Въпреки неуспеха, по-късно роботът беше изнесен отново на сцената, този път с човешка помощ, за да може все пак да бъде представен.

In Russia, the first domestically produced humanoid robot powered by AI was presented.



By creating it in their own image and likeness, the Russians have made the world’s first drunkard robot. pic.twitter.com/xZUdM2rriA — WarTranslated (@wartranslated) November 12, 2025

Интернет не прости: Коментарите, които разсмяха света

Както можеше да се очаква, социалните мрежи избухнаха с хумор и сарказъм. Неуспешният дебют на AIdol се превърна в метафора за много неща, а потребителите не му спестиха нищо. Ето някои от най-забавните коментари, събрани от различни платформи:

На тема "Руска специфика":

"Явно са му сипали водка вместо машинно масло."

"Това не е падане, а тактическо залягане. Всичко върви по план."

"Роботът извърши жест на добра воля и се денацифицира от сцената."

"Просто е имитирал руската икономика."

"Казаха му, че трябва да отиде на фронта, и той реши да се контузи."

"Аналогов-нет. Няма аналог в света на такова падане."

На тема "Технологичен хумор":

"Error 404: Gravity not found."

"Изкуственият интелект е видял бъдещето на руската роботика и е решил да приключи бързо."

"Софтуерът е перфектен, просто подът беше инсталиран на грешно място."

"Най-бързото погребение на технологична мечта, което съм виждал. Даже с чаршаф го покриха."

"Сигурно е работил с Windows Vista."

На тема "Драматичният момент":

"Да пуснеш музиката от "Роки" и да се провалиш така е висша форма на ирония."

"Защо го покриха? Да не би да е държавна тайна?"

"Падна по-бързо от рублата през 2022 г."

ОЩЕ: Припадна: Първият руски човекоподобен робот рухна на сцената при представянето си (ВИДЕО)