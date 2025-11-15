Лице в пода: Грандиозният провал на руския AI робот, който разсмя света

В сцена, достойна за комедиен скеч, първият руски хуманоиден робот с изкуствен интелект, наречен AIdol, се провали грандиозно по време на своя публичен дебют. Под звуците на емблематичната тема от филма "Роки", машината излезе на сцената на технологична конференция в Москва, опита се да помаха на публиката, но вместо това загуби равновесие и се сгромоляса по лице.
Инцидентът, станал на 11 ноември 2025 г., бързо се превърна във вайръл сензация, а последвалите действия на организаторите само добавиха към комичния ефект. Веднага след падането, служители се втурнаха и покриха падналия робот с черен чаршаф, сякаш за да скрият срама, преди да го изнесат от сцената.
Официалното обяснение: "Виновна е светлината"
Според главния изпълнителен директор на компанията-разработчик "Idol", причината за провала е чисто техническа. Владимир Витухин обясни, че стерео камерите на робота са били твърде чувствителни към слабото осветление в залата, което е довело до грешка в калибрацията и загуба на баланс.
"Това е учене в реално време, когато една добра грешка се превръща в знание," опита се да омаловажи ситуацията Витухин.
Въпреки неуспеха, по-късно роботът беше изнесен отново на сцената, този път с човешка помощ, за да може все пак да бъде представен.
In Russia, the first domestically produced humanoid robot powered by AI was presented.— WarTranslated (@wartranslated) November 12, 2025
By creating it in their own image and likeness, the Russians have made the world’s first drunkard robot. pic.twitter.com/xZUdM2rriA
Интернет не прости: Коментарите, които разсмяха света
Както можеше да се очаква, социалните мрежи избухнаха с хумор и сарказъм. Неуспешният дебют на AIdol се превърна в метафора за много неща, а потребителите не му спестиха нищо. Ето някои от най-забавните коментари, събрани от различни платформи:
На тема "Руска специфика":
"Явно са му сипали водка вместо машинно масло."
"Това не е падане, а тактическо залягане. Всичко върви по план."
"Роботът извърши жест на добра воля и се денацифицира от сцената."
"Просто е имитирал руската икономика."
"Казаха му, че трябва да отиде на фронта, и той реши да се контузи."
"Аналогов-нет. Няма аналог в света на такова падане."
На тема "Технологичен хумор":
"Error 404: Gravity not found."
"Изкуственият интелект е видял бъдещето на руската роботика и е решил да приключи бързо."
"Софтуерът е перфектен, просто подът беше инсталиран на грешно място."
"Най-бързото погребение на технологична мечта, което съм виждал. Даже с чаршаф го покриха."
"Сигурно е работил с Windows Vista."
На тема "Драматичният момент":
"Да пуснеш музиката от "Роки" и да се провалиш така е висша форма на ирония."
"Защо го покриха? Да не би да е държавна тайна?"
"Падна по-бързо от рублата през 2022 г."
