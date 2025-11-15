Войната в Украйна:

Украйна сигнализира: Подновяваме преговорите с Русия в Истанбул

15 ноември 2025, 20:57 часа 644 прочитания 0 коментара
Секретарят на Съвета за сигурност на Украйна Рустем Умеров обяви, че съгласно указ на украинския президент Володимир Зеленски се възобновяват преговорите с Русия в Истанбул за размяна на 1200 затворници. "В резултат на тези преговори страните се споразумяха да активират Истанбулските споразумения. Това се отнася до освобождаването на 1200 украинци. Технически консултации ще се проведат в близко бъдеще", написа Умеров в официалния си канал в Телеграм, ръководител на украинския преговарящ екип.

Той обаче не уточни дата за евентуална среща между руската и украинската делегации.

По-рано Алексей Полишчук, ръководител на Втори отдел на страните от ОНД в руското външно министерство, заяви, че Москва е готова да възобнови преговорите с Украйна в Истанбул.

Преките преговори между Москва и Киев, прекъснати през 2022 г., бяха възобновени в Истанбул на 16 май 2025 г. и продължиха в няколко кръга до края на лятото.

Ивайло Ачев
Ивайло Ачев Отговорен редактор
мирни преговори война Украйна украински военнопленници Рустем Умеров Истанбулски договорености процес от Истанбул
