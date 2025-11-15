Украйна сигнализира: Подновяваме преговорите с Русия в Истанбул

Секретарят на Съвета за сигурност на Украйна Рустем Умеров обяви, че съгласно указ на украинския президент Володимир Зеленски се възобновяват преговорите с Русия в Истанбул за размяна на 1200 затворници. "В резултат на тези преговори страните се споразумяха да активират Истанбулските споразумения. Това се отнася до освобождаването на 1200 украинци. Технически консултации ще се проведат в близко бъдеще", написа Умеров в официалния си канал в Телеграм, ръководител на украинския преговарящ екип.

Той обаче не уточни дата за евентуална среща между руската и украинската делегации.

Още: Малък напредък: Русия и Украйна почнаха да обменят най-младите военнопленници (ВИДЕО)

По-рано Алексей Полишчук, ръководител на Втори отдел на страните от ОНД в руското външно министерство, заяви, че Москва е готова да възобнови преговорите с Украйна в Истанбул.

Преките преговори между Москва и Киев, прекъснати през 2022 г., бяха възобновени в Истанбул на 16 май 2025 г. и продължиха в няколко кръга до края на лятото.

Още: Украйна: Искаме преговори за мир по същество, иначе спираме разговорите (ОБЗОР - ВИДЕО)