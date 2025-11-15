Това вече не е войната на Украйна, а на цяла Европа. Но е готова само Финландия

Поляците последваха примера на финландците и започнаха да правят това, за което жителите на Хелзински вече отдавна имат готовност - подготвят си раница за спешни случаи, снабдена според инструкциите на правителството с вода, радио, фенерче, батерии и пари в брой, в случай че електронните плащания станат невъзможни. Това е нещо ново и вече е знак. Знак, че войната на Русия, която досега се ограничаваше до територията на Украйна, излезе извън контрол, пише Le Monde в своя статия.

Руската агресия промени мащабите си

"Нека не се заблуждаваме – това е война. И независимо дали ни харесваили не, това е нашата война", каза през септември полският премиер Доналд Туск по време на Варшавския форум за сигурност.

"Нашата" означава на цяла Европа. Тук вече не става въпрос само за травмирани поляци и жители на балтийските държави. Дроновете, сеещи хаос около стратегически точки в европейското въздушно пространство, сега летят и над Белгия, и Германия.

Разбира се, чувството за заплаха се усеща много по-остро в Талин или Варшава, отколкото в Севиля или Палермо, но ситуацията се е променила във всички европейски столици. Сблъсък между Русия и членките на НАТО днес не е просто хипотеза, а нещо напълно вероятно. Защото руската агресия, с която живеем от почти четири години, промени мащабите си, пише изданието.

Вече не само Украйна е под атака - конфликтът се премести в Европа. Хибридната война (кибератаки, дронове, саботажи, дезинформация) рязко се засили. Имперските амбиции на Владимир Путин никой вече не поставя под съмнение.

Европа най-после се осъзнава

Снимка: Getty Images

Службите за сигурност и високопоставените военни отправят все повече предупреждения, опитвайки се да не изглеждат като алармисти. Генерал Фабиен Мандон, началникът на Генералния щаб на френските въоръжени сили, заяви на 22 октомври пред Комисията по отбрана в парламента, че иска да е готов "след три или четири години за сблъсък, който ще бъде изпитание. Но може и да е още по-брутален".

Готови ли сме? Европа, с изключение на Финландия, казва "не"

Пробуждането е настъпило, но техниката и логистиката не са налице.

Докато войната в Украйна бушува вече три години и половина, на европейски форуми министрите на отбраната или външните работи на Германия, Нидерландия и Франция продължават тържествено да обясняват необходимостта от "увеличаване на производствения капацитет", "предоставяне на повече помощ на Украйна", "намиране на източници на финансиране" и да оплакват липсата на структури, които да поемат доброволците, които, за всеобща изненада, започнаха да се стичат към резервните сили.

Други политици пък също с удивление откриха, че докато европейските правителства се колебаеха, наплашени от риска от ескалация, украинските военни през това време проявиха забележителна изобретателност, като компенсираха недостига на оръжия с дронове, които направиха истинска революция във военното дело. И сега западни експерти отиват в Украйна, за да се учат.

Европейският комисар по отбраната Андрюс Кубилюс наскоро неслучайно заяви: "Постигаме напредък с дроновете. Но може би трябва да се запитаме защо не го направихме още преди две години?"

Не че на Европа липсват лидери в отбранителната промишленост – точно обратното. Но тези лидери, разглезени с големи експортни договори и свикнали да произвеждат малки количества за националните армии, никога не са си представяли, че някога наистина ще трябва да се воюва в Европа, и им е трудно да променят позициите си и да се координират помежду си.

Под съвместния натиск на Путин и Тръмп със сигурност се наблюдава рязко увеличение на активността в Европа. Бюджетите се увеличиха – макар и твърде неравномерно в различните страни, увеличи се и производството на боеприпаси.

Снимка: Getty Images

Много големи оръжейни компании не могат да съберат кураж

Някои големи производители - например във Франция, здраво вкопчили се в своите зони на комфорт – се дърпат от украинския пазар. Но за разлика от тях, други големи компании като германският гигант "Райнметал" се решиха и навлязоха там.

Малките стартиращи компании са по-смели. Но това не е достатъчно, за да се изпълни двойната задача – да се въведат технологичните иновации, които да включат поуките, извлечени от бойното поле в Украйна, и да се увеличат мащабите, за да се постигне масово производство.

"Вие в Европа няма да разберете какво е война, докато не я преживеете сами"

Трябва да се има предвид, че след неуспехите си през първата година от войната, Русия изостави метода на проба-грешка и копира от украинците дроновете като започна да ги произвежда масово. С подкрепата на Китай, Иран и Северна Корея, тя се готви за още дълги години война.

"Вие в Европа няма да разберете какво е война, докато не я преживеете сами." Тези думи изрече през 2024 г. един украински министър, уморен от недоверието на западните съюзници. Той беше сигурен, че този момент ще настъпи. Тогава пророчеството му изглеждаше като фантазия. Днес вече това не е така, заключава френският ежедневник.