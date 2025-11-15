Хънтър Байдън наруга цветисто Тръмп: "Мрази баща ми, защото го би" (ВИДЕО)

"Този копелдак - начинът, по който говори за баща ми - майната му. Отново, извинявам се за езика. Но той е обсебен и ето я причината - защото както никой друг баща ми му нарита задника като на магаре за оран и го би със 7,5 млн. гласа. (Баща ми) спечели повече гласове, отколкото някой е печелил, при най-високата избирателна активност досега. Затова мрази баща ми - защото той го би". Думите са на Хънтър Байдън и са по адрес на настоящия американски президент Доналд Тръмп.

Hunter Biden on Trump:



"This motherf*cker, the way that he talks about my dad.



F*ck him! … My dad kicked his ass like a rented mule and beat him by seven and a half million votes … That's why he hates my dad, because he beat him."pic.twitter.com/BdjqU9pfYv — Clash Report (@clashreport) November 15, 2025

Хънтър Байдън се оказа ахилесовата пета за баща си Джо - както заради т.нар. украинска афера, така и заради проблемите с наркотиците. Проблемите на Хънтър Байдън с американското правосъдие вече са в такъв мащаб като коментари и изтекли данни, че стигат за роман.

Джо Байдън остана политическа цел за Тръмп и след като вече е ясно, че никога отново няма да се върне на американската и световна политическа сцена. Всъщност Тръмп стигна дотам да опита да унижи Байдън и чрез темата със заболяването му от рак, като внуши, че Байдън може да го е скрил, за да си завърши мандата като президент на САЩ - Още: Тръмп намери начин да се заяде с Байдън и за заболяването му от рак (ВИДЕО)