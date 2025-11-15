Войната в Украйна:

Хънтър Байдън наруга цветисто Тръмп: "Мрази баща ми, защото го би" (ВИДЕО)

15 ноември 2025, 22:22 часа 554 прочитания 0 коментара
Хънтър Байдън наруга цветисто Тръмп: "Мрази баща ми, защото го би" (ВИДЕО)

"Този копелдак - начинът, по който говори за баща ми - майната му. Отново, извинявам се за езика. Но той е обсебен и ето я причината - защото както никой друг баща ми му нарита задника като на магаре за оран и го би със 7,5 млн. гласа. (Баща ми) спечели повече гласове, отколкото някой е печелил, при най-високата избирателна активност досега. Затова мрази баща ми - защото той го би". Думите са на Хънтър Байдън и са по адрес на настоящия американски президент Доналд Тръмп.

Хънтър Байдън се оказа ахилесовата пета за баща си Джо - както заради т.нар. украинска афера, така и заради проблемите с наркотиците. Проблемите на Хънтър Байдън с американското правосъдие вече са в такъв мащаб като коментари и изтекли данни, че стигат за роман.

Джо Байдън остана политическа цел за Тръмп и след като вече е ясно, че никога отново няма да се върне на американската и световна политическа сцена. Всъщност Тръмп стигна дотам да опита да унижи Байдън и чрез темата със заболяването му от рак, като внуши, че Байдън може да го е скрил, за да си завърши мандата като президент на САЩ - Още: Тръмп намери начин да се заяде с Байдън и за заболяването му от рак (ВИДЕО)

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Ивайло Ачев
Ивайло Ачев Отговорен редактор
Доналд Тръмп Джо Байдън Хънтър Байдън
Още от Америка
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес