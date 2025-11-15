Любопитно:

Три установки С-400 и два радара: Сателитни снимки показват унищоженията в Новоросийск (ВИДЕО)

15 ноември 2025, 20:38 часа 506 прочитания 0 коментара
Три установки С-400 и два радара: Сателитни снимки показват унищоженията в Новоросийск (ВИДЕО)

Минимум 3 установки на ПВО ракетни системи С-400 и поне 2 радара са били унищожени при мащабната украинска въздушна атака срещу руското черноморско пристанище Новоросийск, която стана в ранните часове на 14 ноември. Това показват сателитни снимки, анализирани от украинския телеграм канал Exilenova+, който е един от най-бързите в публикуване на кадри (видео и снимки), отразяващи поредната украинска въздушна атака срещу обекти на руската критична инфраструктура - Още: Киев гори, Новоросийск - също. 216 украински дрона, но руска ПВО изглежда порази най-голямото черноморско руско пристанище (ВИДЕО)

Според анализа, унищожените радари са радар за ранно предупреждение 96N6 и радар за управление на огъня на ПВО 92N6. А в това поделение е имало около 12 установки С-400:

Всичко за войната в Украйна на живо във Viber канала ни! Последвайте ни тук!

Интересен факт - друг OSINT източник, профилът MT Anderson в "Х", изчисли, че в зоната на удара попадат 7 установки С-400. Има оценки, че при удара щети са понесли и останалите, извън унищожените 3 - Още: Броят на жертвите в Киев расте, Украйна порази руска военна част с ПВО системи в Новоросийск (ВИДЕО)

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Ивайло Ачев
Ивайло Ачев Отговорен редактор
ракетни системи С-400 война Украйна Новоросийск удар с дрон
Още от Европа
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес