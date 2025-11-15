Три установки С-400 и два радара: Сателитни снимки показват унищоженията в Новоросийск (ВИДЕО)

Минимум 3 установки на ПВО ракетни системи С-400 и поне 2 радара са били унищожени при мащабната украинска въздушна атака срещу руското черноморско пристанище Новоросийск, която стана в ранните часове на 14 ноември. Това показват сателитни снимки, анализирани от украинския телеграм канал Exilenova+, който е един от най-бързите в публикуване на кадри (видео и снимки), отразяващи поредната украинска въздушна атака срещу обекти на руската критична инфраструктура - Още: Киев гори, Новоросийск - също. 216 украински дрона, но руска ПВО изглежда порази най-голямото черноморско руско пристанище (ВИДЕО)
Satellite imagery shared by Exilenova+ confirms the Novorossiysk strike destroyed three S-400 launchers and two radars at a military base, disabling the position. Imagery also shows critical damage to the Sheskharis oil terminal's infrastructure including pipelines and… https://t.co/E60VzYKj7M pic.twitter.com/zxXoeElqR9— WarTranslated (@wartranslated) November 15, 2025
Според анализа, унищожените радари са радар за ранно предупреждение 96N6 и радар за управление на огъня на ПВО 92N6. А в това поделение е имало около 12 установки С-400:
SBU drones destroyed four S-400 launchers and two radars in Novorossiysk, RBC-Ukraine sources report. Satellite imagery confirmed hits at a base housing roughly twelve S-400 systems, eliminating a 96N6 early warning radar and a 92N6 fire control radar. pic.twitter.com/xtDBoWkaK6— WarTranslated (@wartranslated) November 15, 2025
🔥 Expensive and painful. Ukrainian drones destroyed four С-400 “Triumf” launchers in Novorossiysk— NEXTA (@nexta_tv) November 15, 2025
In addition to the air-defense system, two key radars were also wiped out. Satellite imagery confirms the losses.
There were around 12 С-400 units at the base in total, and it’s… pic.twitter.com/IDPRrMg0sR
Интересен факт - друг OSINT източник, профилът MT Anderson в "Х", изчисли, че в зоната на удара попадат 7 установки С-400. Има оценки, че при удара щети са понесли и останалите, извън унищожените 3 - Още: Броят на жертвите в Киев расте, Украйна порази руска военна част с ПВО системи в Новоросийск (ВИДЕО)
Researcher @MT_Anderson analyzed satellite imagery of the Novorossiysk air defense site prior to the recent Neptune strike. He counted 7 S-400 launchers likely within the blast zone. Footage shows clear explosions and secondary detonation. Now waiting on post-strike imagery to… https://t.co/6yo9U83uSN pic.twitter.com/KtkFQagn1g— NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) November 15, 2025