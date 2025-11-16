Тежък инцидент в Австралия: Състезателна кола се вряза в тълпа, девет души са ранени (ВИДЕО)

Девет души бяха ранени, един от които е в критично състояние, след като състезателен автомобил излетя от пистата и се вряза в тълпа от зрители по време на събитие в Уолча, Югоизточна Австралия. Инцидентът е станал вечерта на 15 ноември, съобщават световните агенции АФП и BBC, като се позовават на официална информация от полицията.

Според първоначалната информация, 27-годишният шофьор е участвал в сблъсък с друга кола на пистата. Непосредствено след това автомобилът му е изгубил контрол, прелетял е през предпазна ограда и е връхлетял върху група минувачи, намиращи се в близост до трасето.

Пострадалите са на различна възраст – между 20 и 75 години. Всички са настанени в болница, като един от тях се бори за живота си.

Местната полиция е започнала пълно разследване на инцидента. В изявление се посочва, че на този етап няма да бъдат разкривани повече подробности, за да не се пречи на следствените действия. Град Уолча се намира на около 300 километра северно от Сидни.

ОЩЕ: Съдът реши: Русия губи терена за новото си посолство в Австралия