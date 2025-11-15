Любопитно:

Ще ядем трева, но няма да станем пак колония на Русия (ВИДЕО)

15 ноември 2025, 20:48 часа 124 прочитания 0 коментара
"Смятаме, че ако Путин успее в Украйна, ние ще сме следващите. Затова харчим 2% от БВП за отбрана вече 20 години, а сега отделяме 4,7%". Това заяви полският външен министър Радослав Сикорски в поредно интервю.

Още: The Economist: Путин не знае как да победи Украйна. Вербален огън за шансовете на Киев (ВИДЕО)

Сикорски добави следното при въпрос дали полското общество е съгласно с тези харчове: "Забавното е, че когато моят колега финансов министър посещава събития, той е питан как успяваме да харчим тези средства. Той отговаря така: "Ще ядем трева, но няма да станем пак колония на Русия".

Всъщност именно Полша е най-близо до новата цел в НАТО - да се харчат по 5% за отбрана от БВП. Тази цел беше поставена от американския президент Доналд Тръмп преди няколко месеца - Още: "Усама бен Сикорски": Предложение на полския външен министър вбеси Захарова

Ивайло Ачев
Ивайло Ачев Отговорен редактор
цитати Радослав Сикорски война Украйна
