Топлофикация на гражданите. Невероятно, но факт (СНИМКИ)

Това, което най-много очакваме от ноември е пускането на парното или поне обитателите на 20,3% от жилищата в България, които имат късмета да ползват топлината му. Но за останалите хора парното е мит, лукс и дори привилегия. Понятието местна топлофикация е от сферата на фантастиката, тъй като изграждането ѝ е свързано с множество предизвикателства, едно от най-сериозните, от които е цената. Затова и всеки предпочита да се спасява сам - кой с климатик, кой печка на твърдо гориво.

"Топлофикация София" изненада жителите на "Дружба" - изтегля авариите още по-рано

Друго ниво

На другия край на Европа в една малка държава въпросът не е в това дали да имаш парно, а дали можеш да притежаваш собствената си топлофикация. Става въпрос за Нидерландия. Там гражданите имат пълната свобода да се обединяват в енергийни кооперативи, купуват и управляват отоплителните си мрежи, определят цената на услугата и инвестират във възобновяеми източници, за да бъдат напълно независими от цените на изкопаемите горива. У нас подобна идея звучи като научна фантастика – дори и в градовете, в които топлофикациите съществуват от десетилетия.

Още: Заради авария: Спряха парното в ж.к. „Дружба-2“ и „Цариградски комплекс“

Снимка: iStock

Екип на „Грийнпийс“ – България реши да разбере повече и разкаже за вдъхновяващите примери за функциониращи и ефективни решения за отопление, притежавано от гражданите. Именно такива примери са наблюдавани в град Кулемборг и в столицата Амстердам, където екипът посети две енергийни общности за отопление и гражданите, стоящи зад тях.

Още: Европейският съд ги осъди, но топлофикациите ще вземат "горе-долу" същите пари за парно и топла вода

Парно на гражданите

Нидерландия е дом на една от първите енергийни общности за отопление в Европа. Тя е основана в град Кулемборг, събрал в един от кварталите си ентусиасти за природосъобразен начин на живот. До 2013 г. те създават няколко кооператива, които спомагат за благоденствието на градчето – общностна ферма, общност за споделяне на коли, общност за споделяне на слънчева енергия. Ето защо основаването на кооператив за отопление е просто поредното предизвикателство. Историята е следната: компанията, снабдяваща града с питейна вода, притежава също и отоплителната инфраструктура на квартала, но решава да се откаже от тази част на бизнеса си. Местните жители виждат в това шанс да получат независимост от капризите на пазара на топлоенергия. А също и възможност да намалят въглеродните си емисии.

Не сте длъжни да разбирате колко плащате за парно и топла вода: Топлофикационни внушения по БНТ

Херман Верхрю от енергийната общност „Термо Бело“ обяснява как работи тяхната топлофикация. Оттук минава питейната вода, температурата ѝ се намалява с шест градуса и тази температура се използва за отоплението на сградите. © Paco Gelardo / Greenpeace

Така след заем от банката, получен с подкрепата на общината, се ражда енергийна общност „Термо Бело“. Днес участниците в кооператива – близо 60 души, са собственици както на топлоцентралата, така и на тръбите, които пренасят топлоенергията. Те сами определят цената на топлината и тя е значително по-ниска, отколкото тази, доставяна от частни компании. Това е възможно, тъй като целта на кооператива не е да реализира печалба.

Още: "Топлофикация" е начислила милиони левове повече за сметки? Експерти твърдят, че топломерите на сградите се манипулират

Да не зависиш от „международното положение“

Това, което отначало изглежда като рискова авантюра, постепенно се оказва устойчиво начинание и дори източник на финансова сигурност за членовете си. През 2019 г. „Термо Бело“ вече е изплатила всичките си заеми. През 2020 г. членовете ѝ вземат решение за нов кредит, за да включат и училището в системата.

„Най-хубавото в една енергийна общност за централно отопление е, че си шеф на собствената си енергия. Самият ти я притежаваш и можеш да правиш каквото искаш с нея“, споделя Хатиан Андедайк, един от членовете.

Още: Оспорване на сметките за парно: Съдия обяви колко са делата срещу "Топлофикация"

Хатиан Андедайк, един от членовете на енергийната общност „Термо Бело“ в Кулемборг ©Andrej Barat / Greenpeace

А какво иска общността? Да намали въглеродните си емисии и зависимостта си от доставки на изкопаеми горива от чужбина. До 2022 г. 50% от отоплението им е на газ, но те инвестират в нова термопомпа и намаляват нуждата от горивото до 1%. Инвестицията се отплаща добре. Скоро след монтирането на термопомпата идва газовата криза. На места в Нидерландия цената на отоплението скача до четири пъти, но освободени от зависимостта си от газ, потребителите на енергийната общност не изпитват така остро ценовия шок.

Днес „Термо Бело“ в Кулемборг включва 30 къщи, няколко офис сгради, малки и средни предприятия и две училища. И е вдъхновител за промяна – благодарение на успеха ѝ в страната вече има още десет такива проекти в различна фаза на развитие.

Още: Руска злобна радост за ударите по Киев: Няма ток, парно и вода. Руски хленч: В Белгород е същото (ВИДЕО)

Част от нещо добро

Независимост от изкопаеми горива е една от основните мотивации и на енергийната общност „Кетълхаус ВГ“, която се намира в китния квартал „Вилхемина Гастхаус“ в Амстердам.

Всичко започва през 2018 г. с идеята да се осигури топлина за домовете на хората, която да е по-устойчива и по-чиста. Но за да се направи централно отопление, притежавано от гражданите, поне 70% от живеещите трябва да се съгласят. „Обикаляхме от врата на врата, трябваше да говорим с абсолютно всички“, спомня си Айлийн Велтуис от енергийната общност. Техническата част е лесната, трудното е хората да се превърнат в общност, да повярват, че могат да бъдат част от нещо положително в един лош свят.

Анете Шуруър и Айлийн Велтуйз от „Кетълхаус ВГ“ изнасят презентация за създаването и функционирането на енергийната общност. Тъй като това е първият проект с такива размери за Нидерландия, те се стремят да правят всичко максимално прозрачно, за да улеснят следващите енергийни общности за централно отопление. © Paco Gelardo / Greenpeace

Още: Пускат парното в София

Членовете на енергийната общност си поставят три основни цели: да произвеждат топлинна енергия без изкопаеми горива, да го правят сами и отоплението, което предоставят, да не поскъпва през следващите 30 години. Последното обещание потребителите не могат да получат от никоя комерсиална компания, работеща за печалба, и именно то помага на енергийната общност да набере популярност.

„Това обещание е най-голямото ни бреме, най-голямото ни предизвикателство и най-голямата ни отговорност“, обяснява Тео Кониш, който отговаря за финансите на „Кетълхаус“. А финансите са сериозни. Отоплението на 1250 домакинства, повечето от които социални, включително две кина и офиси, е инициатива, която не може да се осъществи единствено със самоучастие на членовете – струва крупните 30 милиона евро, за които енергийната общност успява да спечели редица държавни и общински субсидии, да изтегли много изгоден заем от банка, благодарение на гаранцията, която общината дава, и да ограничи таксата за включване до 3 500 евро на абонат. Топлофикацията ще заработи през 2026 г., като свързването на сградите ще продължи до 2028 г.

Как да оспорим успешно в съда сметката за парно: Говори Габриела Руменова

Амстердам е известен със своите канали. Точно този канал скоро ще има нова функция – нагряваната от слънцето вода ще се използва в системата за отопление на енергийна общност „Кетълхаус ВГ“. © Paco Gelardo / Greenpeace

Още: Сагата със сметките за парно: Държавата ще решава за нова формула без участието на потребителите

Къде сме ние и какво ни пречи?

Към днешна дата в Нидерландия има общо 702 енергийни общности, като 11% от тях са за отопление. Популярността на този модел продължава да расте. В същото време в България има… две енергийни общности, като нито една от тях не е за отопление. Пионерите на родна земя се намират в Габрово, Бургас, а съвсем скоро и в София. Те са с малък обхват и само за производство на електричество. Причина за ограничението до голяма степен се корени в законодателството ни, където понятието „енергийни общности“ присъства, но с куп пропуски, затрудняващи реалното им развитие. „У нас законът не позволява на членовете на енергийни общности да споделят енергията помежду си – било то под формата на електричество или топлина. Това е фундаментално. Именно този пропуск според нас е най-голямата пречка за развитието на кооперативите в страната“, коментира Кристиян Димитров, координатор на кампания „Енергийни общности“ в „Грийнпийс“ – България.

Да подготвим радиаторите: Как с някои хитрини да спестим пари от отопление

„Друг е проблемът, че според закона участниците в кооперативи трябва да са „в близост“ до производствените инсталации, но не се уточнява какво означава това на практика. От тази „близост“ зависи какъв ще бъде размерът на мрежовите такси – за достъп, пренос и разпределение. Тъй като липсва ясна дефиниция, членовете на енергийните общности плащат пълен размер на таксите, също като другите производители или потребители, а това често е по-скъпо отколкото самата електроенергия.

Още: Пускат парното в София, ето от кога

Снимка: ©Paco Gelardo/Greenpeace

Когато пък енергийна общност произведе ток и го подаде в мрежата, тази енергия не се „изважда“ автоматично от сметките на участниците. Тоест – няма механизъм, който да отчита колко си дал на мрежата и колко си взел. За капак липсват ясни финансови инструменти, които да подпомогнат подобни начинания. Като цяло, държавата иска, но няма желание да уреди въпроса, а това бързо отказва желаещите да създадат енергийни общности“, допълва още Кристиян Димитров.

„Грийнпийс“ – България настоява за конкретни законодателни промени – вдъхновени от опита на други държави и пригодени спрямо собствените ни регулации. Целта е този модел да проработи и у нас без излишна бюрокрация и спънки пред ентусиастите, които създават и биха създали енергийни общности тук. Защото в България има много добри идеи, които просто чакат своя изход от чакалнята на администрацията.

Още:

"Температури, водещи до пускане на парното": Николай Василковски с прогноза за първите седмици на ноември

Плащаме по "невярна" формула: Как съдът поряза "Топлофикация" за незаконна наредба, но промяна няма