За да се спаси от Тръмп: Мадуро е предложил несметни количества от резервите от петрол на Венецуела

Венецуелският диктатор Николас Мадуро е предложил на американския президент Доналд Тръмп да отстъпи на САЩ голяма част от петролните залежи на Венецуела, за да не нападнат американците страната му. Това пише в свой материал The New York Times - с уточнение, че Тръмп е отхвърлил тази оферта, поне засега.

Още: "Южно копие": САЩ обявиха военна операция срещу наркотрафика в Западното полукълбо

Всъщност обаче опцията за такъв развой на нещата не е изцяло отпаднала - това твърди висш източник от Белия дом за авторитетната американска медия. Като допълнителен лост Мадуро да направи повече отстъпки се използва именно изпращането на самолетоносач във водите до Венецуела.

"Ако е така, това би било завръщане към ерата на "дипломацията на канонерките" - фраза, която стана популярна през 19-ти век, когато Великите сили използват своите военноморски възможности, за да сплашат по-малките държави. Венецуела помни тази политика - тя беше обект на водена от Европа военноморска блокада от 1902 до 1903 г. Точно когато блокадата приключваше, американският флот се намеси, за да подкрепи отделянето на Панама от Колумбия, проправяйки пътя за изграждането на Панамския канал", коментира The New York Times. Но медията подчертава - сигналите на американската администрация какво иска от Венецуела са противоречиви, защото дори американският държавен секретар Марко Рубио в един момент заговори, че САЩ не искат Мадуро обезателно да си ходи, а искат една "по-приятелски настроена към Съединените щати Венецуела". Това изнервя и съюзниците на САЩ - неясна цел, нясни хоризонти.

Още: Тръмп може да унищожи руската икономика и да донесе победа на Украйна по неочакван сценарий