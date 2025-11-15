Сърбия призна: САЩ поискаха "Газпром" да изчезва от петролната ни компания НИС

Сръбският министър на енергетиката Дубравка Джедович-Ханданович заяви, че САЩ настояват за пълно оттегляне на Русия от сръбската държавна петролна компания НИС (Naftna Industrija Srbije). Това ще послужи като основание за отмяна на американските санкции срещу НИС. Те бяха отлагани над 8 месеца, но вече няма връщане назад.

"За първи път американската администрация ясно и недвусмислено заяви, че иска пълна промяна в структурата на собственост на NIS и изтегляне на руски активи от компанията", заяви Джедович-Ханданович, предаде руският информационен опозиционен телеграм канал ASTRA.

"Газпром нефт" притежава най-големия дял в НИС (NIS) - 44,85%, а "Газпром" - още 11,3%. Сърбия притежава 29,87%, а останалата част се държи от миноритарни акционери. Вашингтон добави сръбската петролна компания към списъка си със специално определени лица и блокирани лица в началото на 2025 г. На 9 октомври 2025 г. НИС обяви, че американските санкции срещу компанията влизат в сила.

Руските собственици на НИС са готови да прехвърлят контрола над компанията на трета страна поради американските санкции, според сръбския министър на енергетиката. Сръбските власти обсъждаха и национализация на компанията, с плащания на акционерите.

