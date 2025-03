Дълбоко в руския тил: Украйна прати военни хеликоптери за скрап (ВИДЕО)

Силите за специални операции на Украйна, в сътрудничество с военното разузнаване, ракетните войски и артилерията, са унищожили едновременно четири хеликоптера в руския тил - два Ка-52 „Алигатор“ и два Ми-8. Съобщава се, че те са се намирали на "замаскирана" позиция в Белгородска област, използвана за „скок“ на авиацията (бързо придвижване и внезапни атаки срещу украинските въоръжени сили, бел. ред.). Ударът е нанесен с ракети HIMARS.

„Противникът отново си помисли, че нямаме досег до дълбокия тил. Ние за пореден път доказахме, че за Силите за специални операции няма нищо недостъпно. Продължаваме да работим!“, се казва в публикацията на специалните сили на Украйна в Telegram. Там е публикувано и видео, както и в канала на военното разузнаване (ГУР) - само за абонати на приложението. Вижте го свободно тук:

🚀HIMARS missiles with 180,000 tungsten carbide balls strike on the Russian military helicopters in the Belgorod region of Russia.



🚁Two Russian Ka-52 and two Mi-8 helicopters were targeted. https://t.co/hBtwruo5Lr pic.twitter.com/s7o6lIqkKg