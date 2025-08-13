Испания подкрепи Макрон за Газа

Испания изрази подкрепа за предложението на френския президент Еманюел Макрон за международна коалиция под мандата на ООН за стабилизиране на Ивицата Газа. В понеделник Макрон заяви, че обособяването на такава мисия на ООН ще има за задача да осигури сигурността в Газа, да защити гражданите и да подкрепи палестинско управление, въпреки че не определи какво би могло да бъде то. Френският президент подчерта, че Съветът за сигурност на Обединените нации трябва да действа за създаването на международната мисия, а Париж също ще работи за това с партньорите си.

"Предложението ... е един от инструментите, които могат да помогнат за постигането на мир и сигурност в Ивицата Газа в Близкия изток, по примера на дейността на Агенцията на ООН за подпомагане на палестинските бежанци (UNRWA) като агенция на ООН за подпомагане на палестинския народ", заяви испанското Министерство на външните работи, цитирано от Ройтерс.

"Тази структура трябва да бъде стъпка към реализирането на решението за две държави", се казва още в имейла, изпратен до агенцията. Испанското Външно министерство се позовава на идеята за постигане на мир чрез създаване на палестинска държава редом до Израел на територията, завзета от израелските сили по време на Шестдневната война през 1967 г.

Испания е остър критик на продължаващата война на Израел в Газа и миналата година се присъедини към няколко страни от Европейския съюз, които признаха палестинската държавност.

Министерството на външните работи на Испания заяви, че временна мисия на ООН би могла в крайна сметка да допринесе за успешното прехвърляне на властта към палестинска държавна администрация и за постигане на мир и сигурност за всички.

