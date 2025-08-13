Инфлацията в Испания се повиши до петмесечен връх

Инфлацията в Испания се повиши през юли до най-високото си ниво от пет месеца заради по-високите разходи за електроенергия и транспорт, сочат окончателните данни на Националния статистически институт (INE) на страната, публикувани днес и цитирани от ДПА.

Индексът на потребителските цени е нараснал с 2,7 на сто на годишна база след увеличение от 2,3 на сто през юни. Това е най-високият темп на инфлация от март насам и съвпада с предварителните оценки, пише БТА.

Хармонизираният индекс на потребителските цени използван за статистиката на Европейския съюз, също се е ускорил до 2,7 на сто от 2,3 на сто през юни, като потвърждава експресните данни от 30 юли.

Основната инфлация, която изключва цените на непреработените храни и енергийните продукти, се е повишила леко - от 2,2 на сто през юни до 2,3 на сто през юли.

Статистиката показва, че жилищните разходи са нараснали с 6,7 на сто, основно заради по-високите цени на електроенергията. Разходите за транспорт са се увеличили с 0,2 на сто в резултат на поскъпването на горивата.

На месечна база индексът на потребителските цени е намалял с 0,1 на сто, както се очакваше, след повишение от 0,7 на сто през юни.

