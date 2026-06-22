Един от създателите на играта Assassin's Creed загина в ужасяваща самолетна катастрофа

Съоснователят на Ubisoft Клод Гийемо е починал на 69-годишна възраст вследствие на самолетна катастрофа във Франция, стана ясно от изявление във Facebook страницата "Assassin's Creed Legends". Като един от петте братя, основали Ubisoft през 1986 г., Гийемо допринесе за превръщането на компанията в гигант в гейминг индустрията и изигра важна роля за представянето на легендарни поредици като "Assassin’s Creed", "Far Cry", "Rainbow Six" и "Prince of Persia" пред милиони играчи по целия свят.

В продължение на четири десетилетия неговата визия помогна за създаването на някои от най-незабравимите светове в гейминг индустрията. От катеренето по покривите на Ренесансова Италия с Ецио до безбройните приключения през историята – поколения играчи са преживели пътешествия, които станаха възможни благодарение на компанията, която той помогна да създаде.

Въпреки че той напусна този свят, неговото наследство продължава да живее – като ехо в "Кредото" и спомените на милиони геймъри. "Нищо не е истина, всичко е позволено.", пишат за последно сбогом във Facebook страницата "Assassin's Creed Legends".

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