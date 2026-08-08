Покушения срещу генерали: военните в Русия под прицел

Няколко дни след взрива в ресторант в Москва, където вероятно е бил и главнокомандващият Въздушно-космическите сили на Русия Александър Чайко, излизат нови данни както за самия взрив, така и за жертвите.

Паралелно в социалните мрежи се появиха снимки на инструкция, за която се смята, че се разпространява от Министерството на отбраната. В нея към военните се отправят съвети да сменят маршрутите си, телефоните и дори външността, за да намалят риска от покушение. Но доколко ефективни са тези мерки и защо високопоставените руски военни стават цел на такива атаки? Украинският лов на генерали уплаши Москва: Руското МО с инструкции за оцеляване на офицерите

Кой е пострадал по време на взрива в ресторанта

След взрива в ресторант Balzi Rossi в центъра на Москва на първи август вечерта първо бе съобщено за трима загинали и 21 пострадали, по-късно руските медии информираха, че жертвите са пет.

Официалните канали не съобщиха почти нищо за случилото се, само вестник "Комерсант" написа, позовавайки се на източник, че взривното устройство е било в кутия, донесена от жена, която не знаела какво има в нея. Охранителят оставил кутията до входа, след което се стигнало до взрива.

Редица руски и украински канали в Телегам твърдят, че в ресторанта се чествала 55-годишнината на главнокомандващия Въздушно-космическите сили на Русия Александър Чайко и вероятно именно той е бил цел на атаката. Руското министерство на външните работи обвини за взрива Украйна, без да предостави доказателства. Киев не е потвърждавал официално да има някакво участие.

Вече има потвърждение, че сред загиналите е Даниил Передрий, зетят на Чайко, а се предполага, че сред ранените е и дъщерята на генерала. Освен това стана известно, че между четвърти и шести август в Москва са се състояли няколко погребения. Каналът ВЧК-ОГПУ в Телеграм публикува снимки на венец с името на генерал-лейтенант Игор Ерусалимов, както и снимки на гробовете на генерал-майор Валерий Плохотник и на Даниил Передрий. Сайтовете "Медиазона" и "Агентство" потвърдиха смъртта на Плохотник по държавния регистър. Един от личните документи на генерала е бил обявен за невалиден на първи август - в деня на взрива в ресторанта.

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Психологическият ефект от взрива в Москва

Бившият заместник-ръководител на Службата за сигурност на Украйна генерал-майор Виктор Ягун пише в сайта Obozrevatel.com, че ако Александър Чайко наистина е бил в ресторанта и е бил цел на покушението, случилото се показва сериозна уязвимост в системата за охрана на руската военно-политическа върхушка. Организаторите очевидно са имали информация за мястото и времето на частното мероприятие, както и за състава на гостите, откъдето следва, че е имало изтичане на информация от обкръжението на генерала, от ресторанта, от охраната или от държавните структури.

Украинският експерт по сигурността Иван Ступак също изразява пред ДВ предположението, че отнякъде е изтекла информация. Но Ягун подчертава, че засега е рано да се правят изводи - не е известно дали генералът наистина е бил в ресторанта и дали устройството е било предназначено точно за него. Пък и охранителят не е допуснал вътре жената с кутията, т.е. системата за контрол поне частично е сработила.

Но дори генералът да бе убит, това едва ли би повлияло на работата на руската авиация, смята Ягун, при положение, че във военните структури има процедури за замяна на командването. Много по-важен е психологическият ефект от подобни атаки. Те показват на руския елит, че войната може да го настигне и далеч от фронта - край дома, служебния автомобил или на частно парти в центъра на Москва. Затова на високопоставените военни им се налага да променят маршрутите си, да ограничават своя кръг от контакти и да засилват охраната, а на държавата - да харчи все повече ресурси за вътрешна сигурност.

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Предлагат на военните да се защитават сами

В контекста на покушенията срещу руски военни в социалните мрежи се появи документ, наречен "Типова инструкция за военнослужащия и членовете на неговото семейство за действия при постъпването на сведения за подготвяно покушение". В него се казва, че украинските спецслужби събирали информация за руските военни и техните семейства чрез интернет, а преди нападението изучавали техните адреси, дневната им програма и маршрутите на придвижване. Сред възможните заплахи са изброени миниране на жилището или автомобила, взривни устройства в пратки, отравяне на храни и въоръжени нападения.

Авторите на инструкцията препоръчват на военните редовно да сменят маршрутите си, да се откажат от обичайния си джогинг и други повтарящи се действия, да не поръчват доставки на храна, да проверяват автомобилите си преди тръгване и да ги паркират на различни места под камери. Освен това им се предлага да изключат геолокацията, да сменят телефонните си номера, да изтрият личните си сведения от социалните мрежи и дори периодично да сменят външността си - прическата, брадата или очилата.

Иван Ступак казва пред ДВ, че публикуваната инструкция най-вероятно е факт, някои от препоръките са разумни, но други са комични - като например тази за промяната на външния вид.

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От края на 2024 година в Москва и в Подмосковието при покушения са били убити най-малко трима генерали. Други трима, според публичната информация, са били обект на нападение, но са оцелели.



Източник: Дойче веле