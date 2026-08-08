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Украинска атака и дим недалеч от Двореца на Путин в Геленджик (СНИМКИ)

08 август 2026, 16:09 часа 2302 прочитания 1 коментар
Снимка: Exilenova+/Телеграм
Украинска атака и дим недалеч от Двореца на Путин в Геленджик (СНИМКИ)

Танкер изглежда е бил ударен в близост до Геленджик - в този район е т.нар. Дворец на Путин. Вече има видео и снимки, показващи картината - ОЩЕ: Навални отговори на атаката срещу него с голямо разследване за "двореца на Путин"

Дим обаче се издига и близо до местното летище след решението на властите плажовете в Геленджик да бъдат затворени поради заплаха от атака с дронове. Има снимки от мястото на събитието - и свидетелства, че първоначално димът е бил бял, после е станал черен.

Геолокализация на кадрите от ASTRA, руски опозиционен информационен телеграм канал, сочи, че пушекът се издига до Тонкий мыс (курортен микрорайон на Геленджик), северно от летището. Димът показва територията на военно поделение 2156 и прилежащия военен полигон, където се намира граничната служба на ФСБ на Руската федерация - там има радарна система, добавя украинският мониторингов канал Exilenova+. Няма официално съобщение какво гори и каква е причината.

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По-рано Силите за безпилотни системи на украинската армия публикуваха видеоклип на същия участък от бреговата линия в Краснодарския край в доклад за ударите през последните няколко дни. Кадрите показват ракети за противовъздушна отбрана, за които се твърди, че са от системата "Панцир-С1". Димната следа сочи, че отправната точка за стрелба е Тонкий мыс - ОЩЕ: Без обявена тревога? Дрон се разби на препълнен плаж в Геленджик, където е дворецът на Путин (ВИДЕО)

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Ивайло Ачев
Ивайло Ачев Редактор
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