10 взрива и черен дим: Руска рафинерия пак гори след ракетна тревога, в Киев загина дете при поредна атака (ВИДЕО)

След обявяване на ракетна тревога от местния губернатор малко след полунощ нефтопреработвателният завод в руския град Сизран (Самарска област) за пореден път бе обхванат от пожар. Тази рафинерия неколкократно е атакувана от украинските сили, като най-тежкият удар по нея бе нанесен през май тази година. Нападения срещу обекта имаше на 18 април и 21 май, а на 25 май Reuters, позовавайки се на свои източници, съобщи, че заводът е преустановил дейността си след нападение с дронове. Атака имаше и през юли: Украйна подпали голяма руска рафинерия, която вече беше "затворена" от дроновете ѝ (ВИДЕО).

Поне 10 експлозии

В близост до нефтопреработвателния завод в Сизран сега отново се издига черен дим. След 2:00 ч. сутринта на 8 август областният губернатор Вячеслав Федорищев обяви „ракетна тревога“. В 3:30 ч. сутринта той призова: „Укрийте се в сгради без прозорци и със солидни стени. Не се приближавайте до прозорците".

Читатели на руския опозиционен Telegram канал ASTRA съобщиха, че сирената е зазвучала около 3:50 ч. сутринта, „а буквално минута по-късно се чу първата експлозия“. „До 4:30 ч. сутринта се чуха поне десет експлозии“, уточняват местните жители.

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„Едно от промишлените предприятия в Самарска област беше атакувано от вражески дронове снощи“, съобщи губернаторът на Самара след 6:00 ч. сутринта, без да посочва кое. „Информацията за броя на жертвите се уточнява".

АД „Нефтопреработвателният завод в Сизран“ (SOR) е един от най-големите нефтопреработвателни заводи в Самарска област и е част от „Роснефт“. Заводът произвежда бензин, дизел и авиационно гориво, мазут, битум, втечнени нефтени газове и други продукти. Нефтопреработвателният завод в Сизран преработва между 7 и 8,5 милиона тона нефт годишно.

Дронове и към Москва

Девет безпилотни летателни апарата са били свалени при приближаването им към Москва, заяви междувременно кметът Сергей Собянин.

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„Силите за противовъздушна отбрана на Министерството на отбраната унищожиха три дрона, летящи към Москва. Службите за спешна помощ работят на мястото на катастрофата“, обяви той, като няколко минути по-късно добави, че атаката все още продължава. „Още шест дрона, летящи към Москва, са били свалени".

Според временно изпълняващия длъжността губернатор при украински удари с дронове в Белгородска област са загинали двама души, а 24 са ранени.

През изминалата нощ силите за противовъздушна отбрана в състояние на бойна готовност са "пресекли и унищожили" 397 украински безпилотни летателни апарата над териториите на областите Белгород, Брянск, Воронеж, Курск, Липецк, Орел, Пенза, Ростов, Рязан, Самара, Саратов, Тамбов, Тула, Краснодарския край, анексирания Крим и водите на Азовско море, съобщи руското военно министерство.

Удари на Русия в Украйна, дете загина край Киев

Четиригодишно дете и още двама души загинаха при руска атака в Киевска област, а частна къща е била унищожена от пожар, съобщи Държавната служба за извънредни ситуации на Украйна (ДСНС). Атаката е довела до пожар в склад на територията на промишлено предприятие и в частна двуетажна къща, съобщи службата.

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„В село Пуховка, Броварски район, в резултат на вражеска атака избухна пожар в двуетажна частна къща. Пожарът унищожи къщата, две беседки и две коли. За съжаление, загинаха трима души, сред които и дете, родено през 2022 г. Трима души бяха ранени“, съобщи Държавната служба за извънредни ситуации на Украйна. Специалните сили на Киев по-рано уточниха, че сред тримата ранени при атаката в район Бровари е имало и едно дете.

През нощта на 8 август украинските военновъздушни сили съобщиха за руски атаки с дронове в Киевска област, включително и с дронове с реактивни двигатели. Според властите четирима души са били ранени при нощните руски атаки в самата столица Киев.

В Оболонски район избухна пожар в резервоари за гориво, добавиха властите. По-рано през нощта два пъти се обявяваше тревога за въздушно нападение в Киев поради заплаха от дронове и използване на балистични ракети.

През нощта на 8 август (от 18:00 ч. на 7 август) Русия е нанесла удар по Украйна с шест балистични ракети „Искандер-М“ и противовъздушни управляеми ракети С-400 от Брянска област, както и със 151 ударни безпилотни летателни апарата от типа „Шахед“ (включително с реактивни двигатели), „Гербер“, „Италмас“ и дронове имитатори. Според предварителни данни, оповестени към ВВС на Украйна към 09:00 ч., противовъздушната отбрана е свалила или обезвредила с електронно заглушаване 135 дрона в северната, южната и източната част на страната.

Регистрирани са попадания на ракети и 13 ударни безпилотни летателни апарата на 12 локации, както и падане на отломки от свалени дронове на още 7 места. Освен това няколко ракети не са достигнали целите си, като информацията се уточнява, а атаката продължава, гласи изявлението на украинските ВВС.