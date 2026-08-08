Разговор на Путин с мъртъв командир подсказа плановете на Русия за Донбас (ОБЗОР - ВИДЕО)

Кремъл не се отказва от максималистичните си цели в Украйна, включително пълното превземане на Донецка област, дори когато икономиката се разпада и напредъкът на фронта от страна на руската армия е незначителен. Диктаторът Владимир Путин е провел телефонен разговор на 6 август с командира на дивизия от въздушнодесантните войски, което индикира, че руските сили дават приоритет на настъпленията в посоките Покровск и Добропиля, с цел да обкръжат украинския „крепостен пояс“ от югозапад.

Кремъл публикува стенограма от телефонния разговор. От нея се вижда, че командирът обсъжда бойната обстановка в зоната на отговорност на подразделението в посока Добропиля, северно от Покровск. Гласът, за който се твърди, че е на командира на дивизията, се представя в аудиозаписа като полковник Шихабидов, за когото според множество руски източници се съобщава, че е починал през май 2025 г. Руски източници посочват, че настоящият командир на дивизията е Денис Шишов. Путин не назовава името на командира по време на разговора. Тази грешка поставя под съмнение автентичността му, анализира американският мозъчен тръст Институт за изучаване на войната (ISW).

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„Полковник Шихабидов“ твърди, че части от 76-а гвардейска дивизия на въздушнодесантните войски са превзели Покровск, Гришино, Новоолександровка, Васильовка и Шевченко в посока Покровск, както и продължават да изпълняват бойни задачи в района. Путин пита „Шихабидов“ дали дивизията ще успее да изпълни възложените ѝ задачи навреме, а „Шихабидов“ отговаря, че ще го направи и че сроковете са реалистични.

Предполагаемият разговор на Путин с командира на подразделението, действащо в посока Добропиля, вероятно показва, че посоката е приоритетен сектор за руските сили. Те често използват „елитни“ подразделения от въздушнодесантните войски и морската пехота в ключови райони на фронта. На 6 август Путин удостои подразделението с титлата „гвардейско“ - допълнителен индикатор, че 76-а гвардейска дивизия вероятно ще продължи настъпателните си операции в посока Покровск и Добропиля. За първи път бяха забелязани доказателства, че 76-а гвардейска дивизия действа при Покровск, през септември 2025 г. Путин похвали дивизията, че напредва по-бързо от всички други руски подразделения в района, и руските сили вероятно ще засилят настъпателните операции в посоките Добропиля и Покровск, за да обкръжат украинския „крепостен пояс“ от югозападния фланг, категорични са в оценката си експертите от ISW.

Снимка: Kremlin.ru

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Нереалистични срокове за руската армия

Руските срокове за завършване на това широко обкръжение обаче са изключително нереалистични. По независим път са установени доказателства, въз основа на които може да се прецени, че през юни 2026 г. руските сили са загубили 2,23 квадратни километра в тактическия район Добропиля, а през юли са напреднали с 34,67 квадратни километра в същия район. От вашингтонския тръст също така са наблюдавали доказателства, въз основа на които може да се прецени, че през юни руснаците са загубили 3,12 квадратни километра в оперативния район на Покровск, а през юли са напреднали с 45,96 квадратни километра в същия район, включително руското напредване на североизток от Добропиля.

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Месечният темп на напредък на руските сили през юли е по-висок от този през юни, но все още е недостатъчен, за да завземат останалата част от Донецка област до новия краен срок, определен от Путин – 31 декември 2026 г. Остава крайно малко вероятно руснаците да успеят да завземат „крепостния пояс“ на Украйна (около Славянск и Краматорск) или останалата част от Донбас в близко бъдеще, ако изобщо това се случи, гласи оценката на анализаторите от ISW.

Разговорът на Путин с командира на 76-а гвардейска дивизия вероятно е и отговор на появяващите се обвинения, че диктаторът е изгубил връзка с реалността на бойното поле в Украйна: Русия напредва ударно в Украйна - но в друга вселена. В нашата губи километри всеки ден: пресен пример от Новопавловка (ОБЗОР - ВИДЕО).

Украинският президент Володимир Зеленски обсъди с главнокомандващия армията Михайло Драпатий именно укрепването на отбраната в Донбас. Те се съсредоточиха по-специално върху отбраната на Константиновка, Славянск и цялостно в Донецка област. Според президента украинското командване знае как да укрепи района. Зеленски също така съобщи за положителни резултати от удара по нефтопреработвателния завод в Ярославъл и заяви, че подобни операции ще продължат.

„Колкото повече Путин разчита на балистичните ракети, толкова по-малко ще е склонен да откликне положително на дипломатическите предложения. Ето защо укрепването на отбраната на Украйна е пряка инвестиция в дипломацията“, заяви Зеленски. Двамата с Драпатий обсъдиха също така осигуряването на ракети за системите за противовъздушна отбрана на Украйна и кадрови въпроси във въоръжените сили.

🚀Zelensky discussed strengthening Donbas defenses and continuing long-range sanctions with Drapatyi



They focused particularly on the defense of Kostiantynivka, Sloviansk and the Donetsk region. According to the president, the Ukrainian command understands how to reinforce the… pic.twitter.com/pANoH9n0HM — NEXTA (@nexta_tv) August 7, 2026

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Руска пропаганда на килограм за Украйна и Запада

Същевременно руската пропаганда за неизбежния колапс на Украйна продължава да се лее с пълна сила. Топ пропагандистът на Кремъл Владимир Соловьов даде интервю за американския крайнодесен водещ Алекс Джоунс и заяви, че Русия вече е превзела Константиновка, а „освобождението“ на Донбас скоро щяло да бъде завършено. Той също така твърди, че от февруари 2022 г. насам Русия е придобила повече нови територии, отколкото Съветският съюз в резултат на Втората световна война.

Според Соловьов САЩ всъщност не се управлявали от Тръмп или от политици, а от така наречените „технофашисти“. Той посочи изпълнителния директор на Palantir Алекс Карп като един от тях. Пропагандистът твърди, че тези „технофашисти“ искали да унищожат Русия, защото тя е „последната християнска държава в света“. Той предположи също така - разбира се, без никакви доказателства -, че украинците може би са убили сенатор Линдзи Греъм, за да ускорят приемането на неговия законопроект за „санкции от ада“. Той мина в Сената снощи, като предвижда президентът на САЩ да може да налага 100% мита на държави, които продължават да купуват руски петрол и газ. Законопроектът обаче трябва да мине и през долната камара на Конгреса, за да стигне до бюрото на Доналд Тръмп.

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Русия „не иска да превземе Лвов или Киев“ и уж никога не е имала намерение да завладее цяла Украйна, добави още Соловьов въпреки постоянните публични изяви на руски официални лица, сочещи към желание за пълен политически контрол над Украйна, и въпреки офанзивата към Киев в първите няколко дни на войната.

Всички руски войници, които се сражават през последните две години и половина, уж са доброволци, заяви още Соловьов в интервюто. И също така твърди, че ядрена война няма да унищожи света, макар че ще убие милиарди хора. Той "предсказа", че скоро ще бъдат използвани ядрени оръжия срещу Иран. Според него ядрените оръжия в крайна сметка ще се превърнат просто в още един обичаен вид оръжие. И накрая - Соловьов и Джоунс стигнаха до най-важния въпрос от всички: кой стои начело на цялата тази система? Сатаната ли? Соловьов изрази пълно съгласие с този извод.

Russian propagandist Vladimir Solovyov gave a lengthy interview to American far-right host Alex Jones. And literally everything about it is wild



Among other things, Solovyov claimed that Russia had already captured Kostiantynivka and that the “liberation” of Donbas would soon be… pic.twitter.com/vtcdSx5SuP — NEXTA (@nexta_tv) August 7, 2026

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В същото време продължават да излизат изявления на официални лица от страните на източния фланг на НАТО за предстояща руска атака. Москва може да нанесе удар срещу Алианса, като използва дронове, произведени в Украйна, смята литовският министър на отбраната Робертас Каунас. Той заяви, че Вилнюс разполага с информация, според която Русия обмисля атаки срещу критична инфраструктура в Балтийския регион.

Според информацията на Литва Москва все още не е взела окончателно решение за такава операция. Въпреки това страната вече е засилила мерките за сигурност в няколко обекта от критичната инфраструктура.

⚠️ Russia could strike NATO using Ukrainian-made drones



Lithuanian Defense Minister Robertas Kaunas made the warning, saying Vilnius has information that Russia is considering attacks on critical infrastructure in the Baltic region.



“We have information that Russia is… pic.twitter.com/MMTeVsX7XQ — NEXTA (@nexta_tv) August 7, 2026

Що се отнася до теорията на Каунас, тя не е нова - натрупаха се и конкретни данни от Украйна, които сочат за нещо подобно. Той вероятно се позовава на информация от литовското разузнаване, защото то също би тревога: Русия събира "оцелелите" украински дронове и ги ползва за провокации в Европа: Трупат се все повече данни (СНИМКИ).

А според американското списание The Atlantic доскорошният украински министър на отбраната Михайло Федоров продължава да се опитва да убеди Илон Мъск да разшири военното използване на сателитната мрежа Starlink от страна на Украйна, дори и след напускането на поста си.

Според двама съюзници на Федоров милиардерът е отказал, като е изтъкнал, че разширяването на военната роля на Starlink (собственост на компанията му SpaceX) може да доведе до ескалация на войната, и е заявил, че „е време да се сключи сделка“. Въпреки че по-рано през 2026 г. Мъск сътрудничеше с Федоров, за да прекъсне достъпа на руските сили до Starlink, засега той отхвърля най-новата молба на Украйна за подкрепа при удари срещу руски пускови установки за балистични ракети.

Войната в Украйна: развитие на бойните действия

Вече 87 поредни денонощия интензивността на сухопътните бойни действия на фронта в Украйна е на нечуваното ниво от над 200 бойни сблъсъка за 24 часа – това е официалната информация на украинския генщаб. На 7 август е имало 223 бойни сблъсъка спрямо 233 на 6 август. Руснаците са хвърлили 242 контролирани авиационни бомби (КАБ), което е с 66 по-малко спрямо предишното денонощие. Артилерийският им обстрел е бил в мащаб 3327 изстреляни снаряда, като тук разликата е с около 150 нагоре на дневна база. Руската армия е използвала 10 837 FPV дрона, което е с около 200 повече спрямо предното денонощие, сочат обобщените данни от сутрешната сводка на украинския генщаб.

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Пак най-горещо е в Покровското направление – 30 руски пехотни атаки са били отбити там съгласно официалната украинска информация. Още 22 са организирани североизточно от Покровск, в направлението от Торецк към Константиновка. В района на Гуляйполе, Запорожка област, са станали 8 руски пехотни атаки. В Славянското направление са извършени 15 руски пехотни атаки, а в Южнослобожанското направление – 12, всички от които отблъснати според Въоръжените сили на Украйна (ВСУ). Там боевете текат в района на Вовчанск и селата южно от града.

Intercepting a Russian fiber-optic FPV drone with a net-equipped FPV drone. pic.twitter.com/aKfXSjbQQ9 — WarTranslated (@wartranslated) August 7, 2026

Наскоро украинските сили напреднаха, докато руските сили провеждаха операция по проникване на североизток от Новопавловка, в Днепропетровска област - близо до границата с Донецка област. На 7 август руски военни блогъри признаха, че украинските сили контролират част от централната част на Муравка (североизточно от Новопавловка). Кадри с геолокализация, публикувани на 6 август, показват как ВСУ нанасят удар по руска позиция северно от Новомиколаевка (североизточно от Новопавловка), след това, което според оценката на ISW е била руска операция по проникване.

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Украинските сили напреднаха и на североизток от Олександровка. Видеозаписи с геолокализация, публикувани още на 29 юли, сочат, че това е станало в Зирка и на североизток от Новохацке (и двете населени места се намират на североизток от Олександровка). На 7 август пък руският военен блогър Анатолий Радов заяви, че украинските сили са освободили няколко населени места в близост до Зирка, включително Мирно (всички те се намират на североизток от Олександровка).

Според руския военнопропаганден канал "Два майора" групата сили "Север" на Русия е "освободила", т.е. превзела, село Ивановка в Харковска област.

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